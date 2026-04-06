۷ هزار و ۷۴۶ نفر از بانوان استان اصفهان خون اهدا کردند

کیان دهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش مشارکت بانوان در امر اهدای خون در استان خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷ هزار و ۷۴۶ نفر از بانوان استان اصفهان با مراجعه به مراکز اهدای خون در سطح استان اقدام به اهدای خون کردند.
وی با اشاره به شاخص اهدای خون بانوان در استان افزود: در سال ۱۴۰۴ سهم بانوان از کل اهداکنندگان خون در استان ۴.۷۳ درصد بوده است، در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۷۲ درصد ثبت شده بود که نشاندهنده بیش از یک درصد رشد در شاخص اهدای خون بانوان در استان است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون از شاخصهای مهم در طب انتقال خون محسوب میشود، ادامه داد: امروزه یکی از مهمترین شاخصها در نظامهای انتقال خون دنیا، میزان مشارکت بانوان در اهدای خون است.
دهرابپور تصریح کرد: بانوان میتوانند هر چهار ماه یک بار نسبت به اهدای خون اقدام کنند و این اقدام علاوه بر اینکه هیچگونه مشکلی برای سلامت آنان ایجاد نمیکند، میتواند با هر بار اهدای خون جان دستکم سه بیمار نیازمند به خون و فرآوردههای خونی را نجات دهد.
وی خاطرنشان کرد: اهدای خون علاوه بر کمک به بیماران، آثار مثبت جسمی، روحی و اجتماعی برای اهداکنندگان نیز به همراه دارد و افزایش مشارکت بانوان در این زمینه نقش مهمی در تأمین پایدار ذخایر خونی استان خواهد داشت.
