دیدار جمعی از مسئولان کلاترزان با خانواده شهدای حملات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ارشدی بخشدار کلاترزان به همراه نماینده جمعیت هلالاحمر استان کردستان و فرمانده حوزه بسیج مقاومت منطقه کلاترزان با خانوادههای معظم شهیدان «مهدی غفاری» و «سلام رحمانی» دیدار کردند.
این دو شهید در جریان حمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهادت رسیدند.
بخشدار کلاترزان در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و خانوادههای شهدا را سرمایههای ارزشمند نظام دانست.
ارشدی با اشاره به جایگاه والای شهدا، اظهار داشت: تداوم راه شهدا و انتقال ارزشهای آنان به نسلهای آینده، از مهمترین وظایف مسئولان و آحاد جامعه است.
جبار ولیزاده مشاور امور ایثارگران جمعیت هلال احمر کردستان نیز در این دیدار با تجلیل از مقام شامخ شهدا بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد.
