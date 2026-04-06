محکومیت حمله به مراکز علمی توسط دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این بیانیه‌ آمده است:

«حملات وحشیانه اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونی به سرزمین ایران خصوصاً مراکز درمانی، پژوهشگاه ها، دانشگاه‌ها، صنایع دارویی، سراهای دانشجویی، مدارس و مناطق مسکونی نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های بشردوستانه و حرمت نهادهای علمی، درمانی و غیرنظامی است.

هدف قرار دادن مراکزی که رسالت آن‌ها آموزش، پژوهش، سلامت و خدمت به جامعه است، نه‌تنها تهدیدی علیه جان انسان‌ها، بلکه آسیب جدی به جامعه بشری و امنیت اجتماعی به شمار می‌رود.

اعضای هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن محکومیت این تهاجم و اقدامات غیر انسانی، اعلام می‌دارد در چنین شرایط خطیری، تلاش برای حفظ تمامیت ارضی، صیانت از حقوق انسانی وظیفه‌ای ملی و تاریخی است و حفظ روحیه ایثار، همبستگی، انسجام ملی و آمادگی برای دفاع از وطن، کمک کار عبور از بحران‌ها خواهد بود.

ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیده، بویژه جامعه دانشگاهی و مردم عزیز، از تمامی نهادهای بین‌المللی، از سازمان‌های علمی و مجامع حقوق بشری انتظار می‌رود که در برابر این‌گونه اقدامات غیرانسانی سکوت نکرده، ضمن محکوم کردن تجاوز غیر قانونی، برای توقف این قبیل موارد اقدامات فوری و مؤثر را به عمل آورند.

در پایان با گرامیداشت یاد رهبر شهید، شهدای دفاع از وطن، شهدای نظام سلامت و دانشگاه، کودکان و مردمان شهید، امیدواریم با اتکال به خداوند متعال و با تکیه بر وحدت ملی، شاهد حفظ عزّت و امنیت ایران اسلامی باشیم.»