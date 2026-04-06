دانشگاهیان همدان حقوق یک روز برای حمایت از مدافعان وطن اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر،مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌های استان همدان با مشارکت در پویش «دانشگاه همدل»رضایت خود را برای اهدای یک روز از حقوق فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در حمایت از مدافعان امنیت کشور اعلام کردند.

بر اساس اعلام دانشگاه بوعلی‌سینا، این اقدام در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همراهی جامعه دانشگاهی با برنامه‌های حمایتی ملی انجام شده است. مسئولان دانشگاه اعلام کردند که این مشارکت نمادی از همبستگی دانشگاهیان و ادامه مسیر ایثارگرانی است که در عرصه علم و خدمت اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

همچنین جمعی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام همراهی با این پویش، رضایت خود را برای اختصاص یک روز از حقوق فروردین‌ماه به برنامه‌های حمایتی مرتبط اعلام کردند.

در این بیانیه بر نقش دانشگاه‌ها به عنوان نهادهایی تأثیرگذار در تقویت انسجام اجتماعی و مشارکت در فعالیت‌های ملی تأکید شده و اعلام شده است که جامعه دانشگاهی آماده است سهمی در حمایت از برنامه‌های ملی ایفا کند.

به گفته مسئولان، این اقدام جمعی دانشگاهیان استان جلوه‌ای از مشارکت و همدلی در سطح جامعه دانشگاهی است و می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی و ملی نقش مؤثری داشته باشد.