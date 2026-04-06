۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

قبل از تعرض به انستیتو پاستور نمونه‌های سلولی خارج شده بودند

قبل از تعرض به انستیتو پاستور نمونه‌های سلولی خارج شده بودند

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: براساس تمهیدات، نمونه‌های ارزشمند انستیتوپاستور را به محیطی امن انتقال داده بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مصطفوی اظهار کرد: انستیتو پاستور ایران طی جنگ تحمیلی اخیر چندبار مورد آسیب قرار گرفت که آخرین مورد برای چند روز گذشته است و سبب آسیب‌های بیشتر نسبت به دفعات قبل شد.

وی درباره جزئیات آسیب‌ها تصریح کرد: آخرین آسیب سبب تخریب قسمتی از آزمایشگاه‌های مهم تحقیقاتی و تشخیصی و برخی واحدهای پشتیبانی مانند دفتر فناوری اطلاعات و حفاظت فیزیکی شد. همچنین آسیب‌هایی به بخش‌های تشخیصی و عملیاتی وارد کرده است.

رئیس انستیتو پاستور ایران درباره ارائه خدمات گفت: در حال حاضر، خدمات تشخیصی انستیتو پاستور ایران در سایر شعب انجام می‌شود و براساس برنامه‌ریزی‌ها، روند تولید ادامه دارد. نیاز به محلول تزریقی طی این روزها نسبت به گذشته افزایش یافته؛ روند تولید را مانند تمام بحران‌های گذشته به صورت جدی پیگیری می‌کنیم و همکاران در پای کار حضور دارند.

مصطفوی درباره تهدیدات میکروبی در پی حملات توضیح داد: براساس تمهیدات، نمونه‌های ارزشمند انستیتو پاستور را به محیطی امن انتقال داده بودیم. همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده بودیم تا نشت میکروبی و تهدیدی خاصی متاثر از حملات، محیط اطراف را تهدید نکند.

وی درباره بازسازی انستیتو پاستور اظهار کرد: امیدوارم، شرایط کشور سروسامان بگیرد و قول می‌دهیم که انستیتو پاستور را از قبل بهتر بسازیم. دیدن تصاویر انستیتو پاستور به ویژه برای ما که در آنجا زندگی کرده‌ایم، ناراحت‌کننده است. پیش‌بینی می‌کنیم در صورتی که فضا برای بازسازی فراهم شود، بازسازی انستیتو پایستور خیلی زمان‌بر نباشد.

محمد رضازاده

      خدالعنتشون کنه ،خدالعنتشون کنه ،با این کارها می خوان به چه هدفی برسند ،با ظلم وبدی می خوان به چه هدفی برسندخداکمک کنه

