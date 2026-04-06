به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست با معاون قضایی و رئیس حفاظتواطلاعات دادگستری لرستان بر لزوم اتخاذ رویکردی جامع و پیشگیرانه در حوزه نظارت و برنامهریزی برای سال جدید تأکید کرد.
وی بر اهمیت نظارت مستمر و دقیق بر تمامی حوزههای قضایی استان، از دادسراها و دادگاهها گرفته تا واحدهای اداری و ستادی، تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری لرستان، بیان داشت: هدف از نظارت و بازرسیها، شناسایی نقاط قوت و ضعف، رفع کاستیها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی به مردم است.
حجتالاسلام شهواری، ضمن تشریح اولویتهای دادگستری استان بر ضرورت اهتمام ویژه به موضوع حفاظتواطلاعات در تمامی سطوح تأکید کرد و افزود: حفاظتواطلاعات، بازوی توانمند دستگاه قضا در سالمسازی محیط اداری و قضایی است و هرگونه کمکاری در این حوزه، به اعتماد عمومی لطمه وارد خواهد کرد؛ لذا، ضرورت دارد با برنامهریزی مدون و اجرای دقیق دستورالعملها، ضمن رعایت کامل موازین قانونی و شرعی، از سلامت اداری و قضایی صیانت کنیم.
وی بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای نوین مدیریتی و فناوریهای روز در فرایندهای نظارتی و اداری تأکید کرد و گفت: باید از روشهای سنتی فاصله گرفته و با استفاده از ابزارهای نوین، فرایندهای نظارتی را کارآمدتر و اثربخشتر کنیم.
