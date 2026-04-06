انجمن کارگردانان سینمای مستند: مردم ایران شایسته صلح، امنیت و احترامند

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران در بیانیهای حمله به زیرساختهای کشور را محکوم کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
«اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران، به عنوان کسانی که وظیفه حرفهایشان ثبت دقیق واقعیتهای اجتماعی، انسانی و فرهنگی جامعه ایران است، با نگرانی عمیق به وضعیت کنونی کشور مینگرند.
از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، ایران درگیر جنگی شده که دامنه آن فراتر از اهداف نظامی رفته و حمله به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی گسترش یافته است. کارخانههای مادر بهعنوان ستون فقرات اقتصاد و معیشت هزاران خانواده ایرانی، مراکز علمی و بهداشتی، پلها، تأسیسات آب و انرژی و میراث فرهنگی گرانبهای این تمدن چند هزار ساله، همه آسیب دیده یا در معرض تهدید جدی قرار گرفتهاند.
زندگی روزمره میلیونها ایرانی مختل و امنیت و رفاه آنان تهدید شده است.در این میان، تهدیدهای اخیر رئیسجمهور ایالات متحده مبنی بر هدف قرار دادن منابع و زیرساختهای کشور و تعابیر تحقیرآمیز «بازگرداندن ایران به عصر حجر»، نه تنها نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بینالملل است، بلکه توهینی آشکار به کرامت ملی و تاریخ پرافتخار این سرزمین به شمار میرود.
این همه در شرایطیست که بر خلاف ادعاها، هزینه سنگین انسانی، اقتصادی و اجتماعی این جنگ از جمله تلفات غیرنظامی، آوارگی، تخریب منابع و نابودی آینده فرزندانمان، تماماً بر دوش مردم ایران نهاده شده است. در شرایطی که صدای هر مخالفت و انتقادی بهسختی شنیده می شود، این هزینهها بر عمق رنج مردم می افزاید.
ما حمله گسترده به زیرساختها و میراث فرهنگی را، با همه ابعاد ویرانگرش محکوم کرده و باور داریم که هیچ هدف و هیچ محاسبهای، نمیتواند توجیهکننده چنین ضربه جبرانناپذیری به زندگی مردم عادی و به میراث مشترک بشریت باشد. مردم ایران شایسته صلح، امنیت و احترامند؛ نه تهدید، نه ویرانی و نه سکوت در برابر رنجشان.»
