گردهمایی مردم و هنرمندان برای‌ ایران در باغ فردوس

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرمندان و دوست‌داران فرهنگ و هنر در واکنش به تجاوز دشمن و هم‌راستا با سایر اقشار، از ۱۷ فروردین به مدت ۱۰ شب، در باغ فردوس تهران گرد هم می‌آیند.

در این برنامه که با شعار «من ایرانم» برگزار می‌شود، برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده است.

هم‌خوانی سرودهای ملی و حماسی، اجرای موسیقی زنده، برگزاری یادبود کودکان شهید میناب و روشن کردن ۱۰ هزار شمع به یاد شهدای جنگ از جمله برنامه‌های این رویداد است.

