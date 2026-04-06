هنرمند در زمان جنگ باید مسلح باشد؛ مسلح به هنر و در کنار مردم بودن

ناصر سیفی هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وظایف هنرمندان در شرایط بحرانی جنگ بیان کرد: هنر در زمانهای بحران و بهویژه در شرایط جنگی نمیتواند بیطرف یا منفعل بماند. هنرمند باید در متن جامعه حضور داشته باشد، روحیه مردم را تقویت کند و با ابزار هنر در کنار ملت بایستد؛ چراکه هنر اگر نسبت خود را با مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از دست بدهد، دیگر آینه جامعه نخواهد بود.
هنر باید نسبت خود را با جامعه حفظ کند
وی با تأکید بر اهمیت حفظ روحیه در شرایط حساس گفت: روحیه داشتن بسیار مهم است. برخی افراد مأموریتهای مشخص دارند اما بسیاری از افراد معمولی هستند و هنرمندان نیز بخشی از همین جامعه هستند. مسئله اصلی این است که هنر به چه درد میخورد و قرار است چه کاری انجام دهد؟ اگر هنر از اطلاعات و واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه جدا باشد، کارکرد خود را از دست میدهد. البته این به معنای آن نیست که هنر صرفاً به بلندگوی رسانهها یا ابزار پروپاگاندای سیاسی تبدیل شود اما به هر حال باید با این مسائل نسبت داشته باشد.
سیفی تأکید کرد: هنر در حقیقت آینه جامعه است و باید نشان دهد جامعه چه میخواهد و به کجا میرود.
در شرایط جنگی همه باید مسلح باشند
این هنرمند نقاش تصریح کرد: در زمان وضعیت جنگی همه باید به نوعی سلاح به دست بگیرند. البته منظور از مسلح بودن فقط اسلحه نظامی نیست؛ هرکس باید با ابزار و توانایی خود وارد میدان شود. مهندس با اندیشه مهندسی و معماری خود مسلح است، پزشک با انگیزههای درمانی و تخصص خود وارد میدان میشود و هنرمند نیز باید با ابزار هنر و تواناییهای هنری خود حضور داشته باشد.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین وظایف هنرمندان حضور در میان مردم است. هنرمند باید نفس به نفس مردم زندگی کند و در کنار آنان باشد. کاری که انجام میدهیم باید در حضور مردم باشد تا احساس کنند این فعالیتها برای تقویت روحیه آنان شکل گرفته است.
سیفی گفت: هنرمندان در حوزههای مختلف میتوانند چنین حضوری داشته باشند، به عنوان مثال سینماگران میتوانند با ساخت آثار سینمایی و مستند، عکاسان با ثبت تصاویر و هنرمندان دیگر با ابزارهای هنری خود در این میدان حضور پیدا کنند و مواد و خمیرمایه روایتها و داستانهای آینده را از دل همین واقعیتها به دست آورند.
نمیشود بیتفاوت از کنار انقلاب و کشور گذشت
وی با انتقاد از برخی نگاههای بیتفاوت بیان کرد: از هنرمندان خواهش میکنم که بیتفاوت نباشند. نمیشود نسبت به انقلاب اسلامی و سرنوشت کشور بیاعتنا زندگی کرد. گاهی انسان احساس میکند برخی افراد انگار در نوعی رابطه ارباب و رعیتی قرار دارند؛ گویی عدهای خود را ارباب میدانند و مردم ایران را رعیت.
سیفی عنوان کرد: گاهی از دیدن برخی مواضع و واکنشها تعجب میکنم که چه میگذرد و چرا بعضی افراد در برابر حجم عظیم تبلیغات و روایتهای خارجی چنین منفعلانه برخورد میکنند.
رسانههای فراگیر غربی دجال زمان هستند
وی با اشاره به تأثیر رسانههای غربی تصریح کرد: به نظر میرسد رسانههای فراگیر غربی عملاً نقش دجال زمان را بازی میکنند و بسیاری را تحت تأثیر خود قرار دادهاند.
به گفته او این فضا نوعی تسخیر ذهنی ایجاد کرده است.
مردم در طول انقلاب بهترین واکنشها را نشان دادهاند
سیفی در ادامه با تمجید از مردم ایران گفت: مردم در طول تاریخ انقلاب اسلامی بهترین واکنشها را نشان دادهاند. احساس میکنم ما هنرمندان در بسیاری از مواقع از مردم عقبتر هستیم؛ از آرزوهای آنان، از واکنشهای آنان، از ایثار و فداکاریشان و از فهم و بصیرتی که در میان مردم وجود دارد.
وی تصریح کرد: مردم در میدانهای مختلف، از جمله در رویدادهای بزرگی مانند اربعین، واکنشها و رفتارهایی نشان دادهاند که نشاندهنده عمق ایمان و درک آنان است و ما هنوز در بازنمایی درست این عظمتها عقب هستیم.
هنرمندان باید خود را به مردم نزدیکتر کنند
سیفی در پایان ابراز امیدواری کرد که هنرمندان بتوانند دستکم خود را به مردم نزدیکتر کنند و آنچه را که در دل جامعه جریان دارد بهتر ببینند و بازتاب دهند؛ چراکه جامعه ایرانی ظرفیتها و معنویت عمیقی دارد که هنر باید آن را روایت و بازنمایی کند.
