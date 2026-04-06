به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در کمیته تخصصی آرد و نان لرستان نظارت بر خبازیها را ضرورتی اساسی برای تأمین امنیت غذایی و حفظ حقوق مصرفکنندگان برشمرد.
وی اظهار کرد: این نظارت هم به نفع مردم است و هم به دولت در مدیریت یارانه آرد کمک میکند.
فرماندار مرکز لرستان از مردم خواست با گزارش تخلفات نانواییها، در نظارت همگانی مشارکت فعال داشته باشند.
درمنان در ادامه درباره وضعیت بازار، گفت: شرایط کنونی بازار بهمراتب بهتر از دوران پیش از جنگ است.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر کمبودی در اقلام اساسی مردم نداریم.
فرماندار مرکز لرستان با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی، تصریح کرد: نباید از تلاشهای آنها در جبهه اقتصادی غافل شد. این افراد در شرایط سخت به مصرفکننده و مردم خدمت کردند و در جشن پیروزی حتماً از آنها تقدیر خواهد شد.
نظر شما