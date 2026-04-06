بازدید معاونت علمی رئیس جمهور از انستیتو پاستور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، حسین افشین در جریان این بازدید بخشهای مختلف ساختمان آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از میزان خسارات واردشده و اقدامات انجامشده برای ایمنسازی و تداوم فعالیتهای پژوهشی ارائه شد.
افشین در حاشیه این بازدید، حمله به مراکز علمی و تحقیقاتی و فناورانه را مصداق جنایت جنگی دانست و ضمن تاکید بر حمایت معاونت علمی از استمرار فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و فناپرانه کشور، گفت: حمله به مراکز علم و فناوری کشور نمیتواند مسیر تولید علم را متوقف کند و جامعه علمی ایران با قدرت مسیر پیشرفت علمی را ادامه خواهد داد. معاونت علمی در این مسیر، انگیزهمند و مصمم عمل میکند تا استمرار حرکت علمی و فناوری کشور لحظهای متوقف نشود.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی انستیتو پاستور ایران در حوزه سلامت و پژوهشهای زیستپزشکی افزود: این مجموعه یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی کشور در حوزه علوم پزشکی و زیستی است که نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه و توسعه دانش در حوزههای مختلف ایفا کرده است.
رییس بنیاد ملی نخبگان، با قدردانی از تلاشهای پژوهشگران و کارکنان این مجموعه گفت: دانشمندان، محققان و فعالان شرکتهای دانشبنیان، همواره نشان دادهاند که در سختترین شرایط نیز مسیر تحقیق، نوآوری و خدمت به مردم را متوقف نمیکنند و این روحیه سرمایه اصلی زیستبوم علم و فناوری کشور است.
افشین همچنین با بررسی بخشهای آسیبدیده ساختمان و دریافت گزارشی از مسئولان انستیتو پاستور درباره میزان خسارات و اقدامات انجامشده برای بازسازی، بر حمایت معاونت علمی، از مراکز علمی و اشاره کرد و افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری از ظرفیتهای خود برای کمک به بازسازی و تقویت زیرساختهای پژوهشی استفاده خواهد کرد تا فعالیتهای علمی این مرکز با قدرت بیشتری ادامه یابد.
همچنین در این بازدید روند اقدامات جهت احیای فعالیتهای علمی و تحقیقاتی انستیتو پاستور و برنامههای پیشبینیشده برای بازسازی و تقویت زیرساختهای این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
انستیتو پاستور ایران به عنوان یکی از مراکز مهم پژوهشی کشور در حوزه علوم زیستی و پزشکی، نقش مهمی در انجام تحقیقات مرتبط با بیماریهای عفونی، تولید واکسن بومی، توسعه فناوریهای زیستی و ارتقای سلامت جامعه ایفا میکند.
نظر شما