به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی با تشریح ابعاد اجرایی طرح نوروزی، اظهار کرد: این طرح از (۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵) به مدت ۲۰ روز با هدف مدیریت یکپارچه ترافیک و ارتقای ایمنی سفرها اجرا شد. در این بازه، بیش از ۲۲ هزار نیروی پلیس راه و راهور در سطح محورهای درون و برون‌شهری به‌کارگیری شدند و با پشتیبانی بیش از ۷۰۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی و موتورسیکلت و استقرار بیش از ۳۰۰۰ تیم گشتی در هر شیفت، عملاً تمامی ظرفیت عملیاتی پلیس راهور برای پوشش حداکثری شبکه ترافیکی کشور به میدان آمد.

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به شاخص‌های تردد در طرح نوروزی، گفت: در مجموع بیش از ۴۴۳ میلیون تردد وسایل نقلیه در کل جاده های کشور و بیش از ۴۱ میلیون تردد بین استانی در این بازه زمانی ثبت شده است. سهم غالب کل ترددها متعلق به خودروهای سواری و وانت با ۳۸۴ میلیون تردد و با افزایش سهم حدود ۷ درصدی نسبت به سهم این نوع وسایل نقلیه در طرح نوروزی سال قبل است؛ موضوعی که نشان‌دهنده غلبه سفرهای شخصی در الگوی جابه‌جایی نوروزی امسال است.

به گفته وی، همچنین ناوگان حمل‌ونقل(کامیون) بار با بیش از ۱۹ میلیون تردد و ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری(اتوبوس)با بیش از ۲ میلیون تردد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سردار حسینی با تحلیل روند زمانی ترددها تصریح کرد: پیک نخست ترددها در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با ثبت بیش از ۲۴ میلیون تردد به وقوع پیوست که نشان‌دهنده اوج آغاز سفرهای نوروزی است. همچنین، ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ با ثبت بیش از ۲۳.۵ میلیون تردد، به‌عنوان پیک بازگشت مسافران ثبت شد.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره توزیع ترددها در استان‌ها اعلام کرد: استان تهران با سهم بیش از ۱۱ درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن، استان‌های مازندران با حدود ۱۰ درصد، البرز با ۶ درصد، خراسان رضوی با ۶ درصد و گیلان با ۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این استان‌ها عمدتاً در کریدورهای اصلی سفرهای نوروزی واقع شده‌اند

سردار حسینی با اشاره به روند مقایسه‌ای سهم تردد استانها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: استان مازندران با رشد ۴۶ درصدی، گلستان با ۳۴ درصد، آذربایجان غربی با ۳۳ درصد، خراسان جنوبی با ۲۹ درصد و خراسان رضوی با ۲۴ درصد بیشترین افزایش سهم تردد نسبت به نوروز سال قبل را تجربه کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد که شرایط خاص کشور، از جمله وضعیت جنگی، می‌تواند یکی از عوامل این رشد باشد.

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه اظهار کرد: در تحلیل جریان ورودی وسایل نقلیه، استان تهران در مجموع دوره اجرای طرح بیشترین حجم ورودی را به خود اختصاص داده و پس از آن استان‌های البرز ، مرکزی، قزوین، قم، قزوین، مازندران، اصفهان و گیلان قرار دارند.

سردار حسینی افزود: اوج ورودی روزانه به استان‌ها مربوط به تهران در ۱۴ فروردین با ثبت بیش از ۳۹۷ هزار ورودی وسایل نقلیه بوده است. همچنین استان البرز در ۷ فروردین با بیش از ۲۶۰ هزار ورودی، استان مرکزی در ۱۴ فروردین با بیش از ۲۰۰ هزار ورودی، استان قم در ۱۴ فروردین با بیش از ۱۷۱ هزار ورودی و استان قزوین در ۲۸ اسفند با بیش از ۱۵۶ هزار ورودی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ضمن اینکه در رتبه های بعدی در روز ۲۸ اسفند در استان های شمالی مازندران و گیلان، هر کدام با حدود ۱۱۰ هزار ورودی، اوج ورود وسایل نقلیه اتفاق افتاده است.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره خروجی ترددها نیز تصریح کرد: استان‌های تهران، البرز، مرکزی، قزوین، قم و مازندران بیشترین سهم خروج وسایل نقلیه را داشته‌اند.

سردار حسینی در ادامه گفت:بررسی شاخص انباشت خودرو در ایام نوروز نشان می‌دهد استان‌های مازندران، گیلان، کرمانشاه،کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و آذربایجان بیشترین سهم را داشته‌اند. ضمن اینکه به طور خاص و پس از شروع موج بازگشت، در ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، تهران و البرز به عنوان کانون‌های اصلی انباشت، بیشترین تراکم خودرو را تجربه کردند که بیانگر همزمانی اوج بازگشت و تمرکز جمعیتی در این مناطق است.

آمار و تحلیل تصادفات نوروزی ۱۴۰۵

سردار حسینی در خصوص نحوه ارائه آمار تصادفات، اظهار کرد: آمار اعلامی از سوی پلیس راهور که هر ساله پس از اجرای طرح‌های ترافیکی منتشر می‌شود، مبتنی بر داده‌های ثبت شده در سامانه رخداد و مربوط به جان‌باختگان در صحنه تصادف است.

وی افزود: آمار نهایی و قطعی تلفات جاده‌ای پس از تجمیع اطلاعات و بررسی‌های تخصصی، توسط سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام خواهد شد.

تصادفات درون‌شهری: غلبه تصادفات خساراتی بر تلفات جانی

رئیس پلیس راهور فراجا با تشریح تصادفات درون‌شهری بیان کرد: در این حوزه، ۳۳ فقره تصادف فوتی با ۳۵ جان‌باخته(در صحنه) ثبت شده است. همچنین ۲۴۴۶ فقره تصادف جرحی منجر به مصدومیت ۳۰۵۹ نفر و ۷۳۲۲ فقره تصادف خسارتی رخ داده که در مجموع، تعداد تصادفات درون‌شهری به ۹۸۰۱ ف قره رسیده است.

تصادفات برون‌شهری: سهم بالای تلفات جاده ای و مصدومان

سردار حسینی در ادامه با اشاره به تصادفات برون‌شهری اظهار کرد: در این بخش ۳۳۵ فقره تصادف فوتی ثبت شده که به جان‌ باختن ۴۱۷ (در صحنه)نفر انجامیده است. همچنین ۳۸۰۸ فقره تصادف جرحی با ۵۴۲۰ مصدوم و ۱۱۸۵۸ فقره تصادف خسارتی به ثبت رسیده که مجموع تصادفات برون‌شهری را به ۱۶۰۰۱ فقره می‌رساند.

جمع‌کل تصادفات: ۲۵۸۰۲ تصادف و ۴۵۲ جان‌باخته

رئیس پلیس راهور فراجا با جمع‌بندی آمار تصادفات تصریح کرد: در مجموع، ۳۶۸ فقره تصادف فوتی با ۴۵۲ جان‌باخته (در صحنه) در سر صحنه، ۶۳۰۴ فقره تصادف جرحی با ۸۴۷۹ مصدوم و ۱۹۱۸۰ فقره تصادف خسارتی در این بازه زمانی ثبت شده و مجموع کل تصادفات به ۲۵۸۰۲ فقره رسیده است.

تحلیل علل تصادفات: نقش غالب خطای انسانی در بروز تصادفات

سردار حسینی در تحلیل علل وقوع تصادفات گفت: عدم توجه به جلو با سهم ۴۴ درصدی، اصلی‌ترین عامل بروز تصادفات بوده است. پس از آن، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۲۱ درصد، انحراف به چپ با ۹.۵ درصد، تغییر مسیر ناگهانی با ۹درصد و عدم رعایت حق تقدم با ۳.۵ درصد قرار دارند؛ به طوری که این عوامل در مجموع ۸۷ درصد کل تصادفات را شامل می‌شوند.

سهم وسایل نقلیه و توزیع زمانی تصادفات

رئیس پلیس راهور فراجا درباره سهم وسایل نقلیه در تصادفات بیان کرد: خودروهای سواری با ۶۸ درصد بیشترین سهم را دارند و پس از آن موتورسیکلت‌ها با ۲۱.۵ درصد، وانت‌ها با ۵.۵ درصد، کامیون‌ها با ۴.۲ درصد و ناوگان مسافربری با حدود یک درصد قرار دارند.

سردار حسینی افزود: از نظر زمانی، بیشترین وقوع تصادفات در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ با سهم ۲۷.۵ درصد و پس از آن در بازه ۲۰ تا ۲۴ با سهم ۲۱.۵ درصد ثبت شده است که نشان‌دهنده افزایش ریسک سفر در ساعات پایانی روز است.

تحلیل مکانی تصادفات: سهم بالای محورهای اصلی

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: در تصادفات درون‌شهری، ۵۹ درصد در محورهای اصلی، ۲۱ درصد در محورهای فرعی، ۵ درصد در بزرگراه‌ها، ۳ درصد در بلوارها و ۱۲ درصد در سایر معابر رخ داده و ۳ درصد نیز ناشی از واژگونی بوده است.

سردار حسینی در پایان افزود: در تصادفات برون‌شهری نیز ۵۷ درصد در محورهای اصلی، ۳۷ درصد در محورهای فرعی و ۶ درصد در محورهای روستایی رخ داده است. همچنین ۶۵ درصد تصادفات در شعاع ۳۰ کیلومتری مقصد و ۳۵ درصد در فاصله بیش از ۳۰ کیلومتر ثبت شده و ۲۵ درصد از تصادفات نیز ناشی از واژگونی وسایل نقلیه بوده است.