به گزارش خبرنگار مهر، سید حسام بنیفاطمه ظهر دوشنبه نشست خبری که در منزل پدری فرزین کمالی شهید ناو جمران برگزار کرد با تشریح برنامههای هفته هنر انقلاب اسلامی در گلستان، اظهار کرد: امسال برنامههای این هفته با رویکرد «بعثت هنرمندان» و با محوریت حضور میدانی هنرمندان در صحنههای فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.
وی افزود: در همین راستا، تولید مجموعه «روایتهای تصویری بعثت مردم» در دستور کار قرار گرفته و هنرمندان در قالب آثار مستند و کوتاه به روایت رویدادها و کنشهای مردمی خواهند پرداخت.
رئیس حوزه هنری گلستان از اجرای برنامههای هنری در تجمعات مردمی خبر داد و گفت: شعرخوانی، نقالی، اجرای نمایشهای تکنفره، سرود و موسیقی از جمله برنامههایی است که در این تجمعات اجرا خواهد شد.
بنیفاطمه ادامه داد: همچنین کاروانهای هنری در سطح شهرستانهای استان راهاندازی میشود تا هنرمندان با حضور در مناطق مختلف، برنامههای فرهنگی و هنری را اجرا کنند.
وی از برگزاری چندین نمایشگاه هنری در این ایام خبر داد و افزود: نمایشگاه «هنر دفاع» با محور آثار جنگ رمضان، نمایشگاه «ایستادگی» با موضوع جنگ ۱۲ روزه و نمایشگاه عکس «چلچراغ» با محوریت مادران شهدای چشمانتظار از جمله این برنامهها است.
به گفته وی، اکران شهری آثار هنری در گرگان، دیدار با خانوادههای شهدای جنگ رمضان و برگزاری برنامه «تجدید عهد هنر» با حضور هنرمندان فعال از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
رئیس حوزه هنری گلستان از اجرای برنامههای شاخص این هفته خبر داد و گفت: آیین «بعثت هنرمندان» به عنوان برنامه محوری هفته هنر انقلاب برگزار میشود و در آن از یک هنرمند جهادی با اهدای جایزه شهید سردار مازندرانی تقدیر خواهد شد.
بنیفاطمه همچنین از رونمایی چندین اثر فرهنگی و هنری خبر داد و افزود: مجموعه چهارجلدی «روایتهای استان گلستان»، آثار موسیقایی «بیعت با امام» و «وطن»، مجموعه نقاشی دیجیتال ۱۶ شهید جنگ ۱۲ روزه، ویژهنامه «سرزمین برادری» و کتابهای «قائم» و «وقتی خدا رفیق آدم باشد» در این هفته رونمایی میشود.
وی ادامه داد: رونمایی از کتاب «زنان جنگنده» در علیآباد، برگزاری مراسم «یاد شقایقها» در گنبدکاووس و دیدار با خانواده شهدا نیز در دستور کار قرار دارد.
بنیفاطمه از اجرای یک برنامه ویژه در حوزه فضای شهری خبر داد و گفت: «بوستان شهدای میناب» با کاشت ۱۶۸ نهال به یاد شهدا راهاندازی خواهد شد.
وی تأکید کرد: مجموعه این برنامهها با هدف تبیین نقش هنر در روایت رویدادهای اجتماعی و تقویت جریان هنر انقلاب اسلامی در سطح استان برگزار میشود.
