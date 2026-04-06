آسیب به میراث فرهنگی ایران نتیجه فقدان ریشه های تمدنی مهاجمان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدرضا صالحی‌امیری، به بررسی ابعاد حملات اخیر به میراث‌فرهنگی ایران پرداخت و اظهار کرد: کشور و رژیمی که فاقد ریشه‌های عمیق تمدنی و پیشینه فرهنگی هستند، در مواجهه با ملت‌هایی با سابقه چند هزار ساله مانند ایران، رویکردی تهاجمی و تخریبی در پیش می‌گیرند.

وی با ارائه گزارشی از میزان خسارات واردشده(تا زمان تنظیم مصاحبه) افزود: در جریان این حملات، ۱۳۱ اثر تاریخی در سراسر کشور دچار آسیب شدند که بیشترین حجم خسارت در تهران به ثبت رسید. تنها در مجموعه سعدآباد، ۱۴ موزه آسیب دید و کاخ‌گلستان به‌عنوان یک اثر ثبت‌جهانی، متحمل صدمات جدی در ساختار معماری و تزئینات هنری شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به وضعیت آثار تاریخی در سایر استان‌ها تصریح کرد: اصفهان نیز به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی میراثی کشور، آسیب‌های قابل‌توجهی را متحمل شد؛ به‌گونه‌ای که بنای فاخر چهل‌ستون، به‌عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان، دچار صدمات جدی شده است. این روند تخریبی در استان‌هایی همچون کرمانشاه، خوزستان، فارس و کردستان نیز مشهود است.

صالحی‌امیری با ابراز نگرانی از واکنش‌های حداقلی نهادهای بین‌المللی گفت: با وجود مکاتبات گسترده با نهادهایی نظیر یونسکو، ایکوموس، سازمان ملل و دیگر مجامع تخصصی، واکنش‌ها عمدتا در حد ابراز تأسف باقی مانده است؛ این امر نشان می‌دهد که نظام بین‌المللی در حوزه صیانت از میراث تمدنی، از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست.

وی در ادامه با تحلیل رفتارهای سیاست‌مداران مداخله‌گر افزود: ترامپ، بیش از آنکه به اصول انسانی و حقوق بین‌الملل پایبند باشد، در پی برجسته‌سازی شخصیت فردی خود در عرصه جهانی است و همین رویکرد، زمینه‌ساز تصمیمات پرهزینه و رفتارهای خشونت‌بار می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر عمق و غنای تمدنی ایران تصریح کرد: ایران، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین کانون‌های تمدنی جهان، واجد ظرفیت‌هایی است که طی قرون متمادی، اندیشمندان، معماران و فرهنگ‌پژوهان برجسته جهانی را به خود جذب کرده است. آسیب به این میراث، تعرض به حافظه تاریخی بشریت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاریخ گواه آن است که دشمنان بسیاری به این سرزمین هجوم آورده‌اند، اما همگی از میان رفته‌اند و ایران پابرجا مانده است. ایران، حلقه اتصال هویتی ایرانیان، شناسنامه فرهنگی و عامل بقای تاریخی ماست؛ از این‌رو، صیانت از آن، یک مسئولیت ملی و تمدنی است.