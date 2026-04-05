به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید فاضل حسینی بعدازظهر یکشنبه در نشست فعالان فرهنگی و هنری شهرستان نوشهر، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط پیش‌رو، اظهار کرد: امیدواریم با ایستادگی و مقاومت، این شرایط با موفقیت پشت سر گذاشته شود و آینده‌ای متفاوت برای منطقه رقم بخورد.

وی با تأکید بر نقش مردم و فعالان فرهنگی در این مسیر افزود: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ وحدت و انسجام ملی و تقویت روحیه امید در جامعه است که در این میان فعالان فرهنگی و رسانه‌ای نقش مهمی بر عهده دارند.

در ادامه، شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر نیز با قدردانی از حضور فعال هنرمندان و اصحاب رسانه در برنامه‌های مختلف شهرستان گفت: رسانه‌ها همواره در صحنه حضور داشته و در انعکاس رویدادها و ایجاد انگیزه در جامعه نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری تجمعات مردمی در روزهای اخیر افزود: این حضور گسترده مردم، نشان‌دهنده همبستگی اجتماعی است و می‌تواند موجب تقویت روحیه عمومی و حمایت از تلاش‌ها در حوزه‌های مختلف شود.

فرماندار نوشهر با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب به مردم یکی از اولویت‌های اصلی است، تصریح کرد: با تلاش مجموعه مدیران اجرایی شهرستان، اقدامات مناسبی در حوزه تأمین کالاهای اساسی و خدمات‌رسانی انجام شده و تلاش داریم این روند به شکل مطلوب‌تری ادامه یابد.

جهانشاهی همچنین به افزایش حضور مسافران در شهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود حجم بالای سفرها، تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط و ارائه خدمات مناسب اندیشیده شده و خوشبختانه مشکلی در تأمین نیازهای عمومی وجود نداشته است.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان، اصحاب رسانه و هدایت‌های امام جمعه شهرستان خاطرنشان کرد: با همدلی و همکاری همه بخش‌ها، مسیر خدمت‌رسانی و مدیریت شرایط به‌خوبی در حال انجام است.