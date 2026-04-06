۶ عملیات حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونیستی در کمتر از نصف روز 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان در ادامه اجرای عملیاتهای ضد صهیونیستی روزانه خود در چارچوب نبرد «العصف المأکول» تعدادی دیگر از مواضع حساس در داخل اراضی اشغالی فلسطین را هدف قرار داد. عملیات های امروز نشاندهنده توانمندی روزافزون مقاومت در مانور و حفظ سرعت عملیات نظامی است، به طوری که از سحرگاه امروز، تعداد عملیاتهای مقاومت به ۶ عدد رسیده است.
کارشناسان و تحلیلگران نظامی تأکید دارند که گسترش دامنه عملیات ها، عاملی مؤثر در تضعیف جبهه داخلی رژیم صهیونیستی و ایجاد فشار مستمر بر رژیم و گسترش دایره تهدیدات علیه آن است.
بر اساس بیانیه های حزب الله لبنان، در چارچوب هشداری که مقاومت اسلامی به تعدادی از شهرکهای شمال فلسطین اشغالی داده بود، رزمندگان حزبالله در ساعت ۲:۳۰ بامداد شهرک لیمان را با یک موشک هدف قرار دادند. آنها در بیانیه دوم خود تأکید کردند که شهرک حورفیش را نیز با یک موشک هدف قرار دادهاند.
بیانیه سوم مقاومت اسلامی شامل هدف قرار دادن شهرک شلومی توسط رزمندگان حزبالله با یک موشک بود. حزب الله تاکید کرد که در ساعت ۳:۱۵ بامداد نیز شهرک نهاریا را با یک موشک هدف قرار داده است.
بیانیه اول، دوم و سوم مقاومت اسلامی لبنان نشاندهنده اصرار رزمندگان بر هدف قرار دادن شهرکهای صهیونیست نشین در شمال سرزمین های اشغالی که با هدف آواره کردن شهرکنشینان و تخلیه این شهرکها صورت می گیرد.
بر اساس بیانیه پنجم مقاومت اسلامی لبنان، رزمندگان حزبالله در ساعت ۱۱ صبح، تجمع خودروها و سربازان ارتش صهیونیستی در منطقه «بوابه فاطمه» در مرز لبنان و فلسطین را با یک موشک هدف قرار دادند.
بوابه فاطمه، یا گذرگاه کفرکلا، یک نقطه مرزی نمادین و تاریخی است که در شهر کفرکلا در جنوب لبنان واقع شده و لبنان را از شهرک المطلة در اراضی اشغالی فلسطین جدا میکند. این منطقه همچنین ورودی شمالی اراضی اشغالی به سمت شهرک المطلة محسوب میشود، که منطقهای مرتفع است و به کسی که بر آن مسلط باشد، توانایی رصد آتش متقابل را میدهد.
بیانیه ششم مقاومت اسلامی لبنان شامل هدف قرار دادن تجمع خودروها و سربازان ارتش صهیونیستی در موقعیت ابل القمح توسط رزمندگان مقاومت اسلامی بود که در ساعت ۱۱:۱۵ صبح با یک موشک انجام شد.
ابل القمح یکی از روستاهای فلسطینی آواره شده است که دارای نمادگرایی تاریخی و جغرافیایی خاصی است. این روستا چسبیده به مرز لبنان در منطقه کفرکلا و بوابه فاطمه است و با توجه به موقعیت استراتژیکی که دارد، یک منطقه نظامی بسته محسوب میشود. تپههایی که ابل القمح بر روی آنها قرار دارد، نقاط رصد و درگیری محسوب میشوند. به این ترتیب موشکهای شلیک شده از جنوب لبنان آنها را هدف قرار میدهند تا از تحرکات نظامی صهیونیستی در آنها جلوگیری کنند.
