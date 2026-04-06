جزئیات تخریب موج جدید حملات موشکی ایران به رژیم صهیونیستی  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی قدس، در پی حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمینهای اشغالی تخریب و ویرانی گستردهای در تعدادی از مناطق تل آویو بزرگ ایجاد شده است.
بر اساس این گزارش ۲۷ موضع در منطقه تل آویو بزرگ هدف اصابت موشکهای بارشی ایران قرار گرفته است. منابع صهیونیستی همچنین از اصابت موشکهای ایرانی به یک منزل در منطقه رمات گان در مرکز سرزمینهای اشغالی خبر دادند.نیروهای امدادی رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۴ نفر در منطقه رمات گان واقع در مرکز سرزمینهای اشغالی خبر دادند .
همزمان مقاومت اسلامی لبنان نیز شهرک کریات شمونه را با موشکهای خود هدف قرار داد. منابع رسانهای رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرک نهاریا و اطراف آن خبر دادند. در عکا و اطراف آن نیز آژیرهای خطر فعال شدند و لحظاتی بعد صدای انفجارهای شدیدی در این شهر به گوش رسید.
منابع رسانهای رژیم صهیونیستی میزان تخریبهای موج اخیر حملات موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی را بسیار بالا توصیف کردند. در همین رابطه چندین ساختمان به صورت کامل در نتیجه این حملات تخریب شده و ده ها خودروها در نتیجه اصابت موشک های بارشی به آتش کشیده شدند.
از سوی دیگر در حملات موشکی اخیر ایران به شهر حیفا ۴ صهیونیست به هلاکت رسیدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی نسبت به کشته شدن این چهار نفر ابراز تاسف کرد.
