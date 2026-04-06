به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بازدید از اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات اظهار کرد: با وجود برخی اختلالات و شرایط بحرانی اخیر، فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی این سازمان با اقتدار و تمام قوا در بخش آبخیزداری و آبخوانداری، توسعه جنگل‌کاری، احیای مراتع و بیابان‌زدایی و انجام گشت و مراقبت‌های شبانه‌روزی جهت حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بدون وقفه در حال انجام است.

وی افزود: تمامی اقدامات واحدهای تخصصی و دفاتر فنی با سازماندهی و آمادگی کامل در حال پیگیری بوده و هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات، اجرای طرح‌ها و انجام وظایف پیش‌بینی‌شده ایجاد نشده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: مدیران و کارشناسان فنی و اجرایی در ستاد سازمان و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها با تمرکز کامل بر مسئولیت‌های خود، اقدامات لازم را مطابق برنامه‌های مصوب ادامه می‌دهند و پایداری خدمات برای مردم و بهره‌برداران و جوامع محلی همچنان برقرار است.

وی از مردم عزیز و دوستدار منابع طبیعی و محیط زیست درخواست کرد؛ هرگونه تخریب و تصرف و دست‌اندازی به اراضی ملی و قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب را در اسرع وقت به سامانه ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع‌رسانی کنند.