۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

اقدامات اجرایی منابع‌طبیعی بدون وقفه ادامه دارد

رئیس سازمان منابع طبیعی گفت: اقدامات و فعالیت‌های اجرایی این سازمان با وجود حمله ددمنشانه دشمنان آمریکایی صهیونیستی به ساختمان‌های ستادی سازمان بی‌وقفه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بازدید از اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات اظهار کرد: با وجود برخی اختلالات و شرایط بحرانی اخیر، فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی این سازمان با اقتدار و تمام قوا در بخش آبخیزداری و آبخوانداری، توسعه جنگل‌کاری، احیای مراتع و بیابان‌زدایی و انجام گشت و مراقبت‌های شبانه‌روزی جهت حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بدون وقفه در حال انجام است.

وی افزود: تمامی اقدامات واحدهای تخصصی و دفاتر فنی با سازماندهی و آمادگی کامل در حال پیگیری بوده و هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات، اجرای طرح‌ها و انجام وظایف پیش‌بینی‌شده ایجاد نشده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: مدیران و کارشناسان فنی و اجرایی در ستاد سازمان و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها با تمرکز کامل بر مسئولیت‌های خود، اقدامات لازم را مطابق برنامه‌های مصوب ادامه می‌دهند و پایداری خدمات برای مردم و بهره‌برداران و جوامع محلی همچنان برقرار است.

وی از مردم عزیز و دوستدار منابع طبیعی و محیط زیست درخواست کرد؛ هرگونه تخریب و تصرف و دست‌اندازی به اراضی ملی و قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب را در اسرع وقت به سامانه ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع‌رسانی کنند.

فاطمه امیر احمدی

