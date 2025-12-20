به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر شنبه در نشست شورای مدیران ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم که در سالن جلسات این ادارهکل برگزار شد، با اشاره به اصول انتصاب مدیران اظهار کرد: در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری هیچ نگاه سیاسی و جناحی وجود ندارد و انتخاب مدیران صرفاً براساس شاخصهای فنی و توان مدیریتی انجام میشود.
وی گفت: حفاظت از انفال مادی و طبیعت کشور قابل جبران با هیچ نگاه و رویکردی نیست و همواره فعالین این عرصه با رویکرد جهادی در میدان حضور دارند.
افلاطونی افزود: فعالیت جهادی نباید مانع توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی کارکنان شود و نیازمند مدیریت متوازن در این حوزه هستیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برخی از مشکلات اقتصادی با تعاملات و تدابیر استانی قابل حل است ولی بخشی دیگر نیازمند پیگیریها و تخصیص بودجههای ملی است که سازمان منابع طبیعی آن را دنبال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از وظایف سازمان در عرصه حفاظت است، گفت: تنها راه انجام کامل این مسئولیتها افزایش نیروی انسانی نیست و نگاههای سنتی در این حوزه باید اصلاح شود و نسخه درمانی سازمان برای تحقق اهداف حفاظتی، افزایش مشارکت مردمی است و وظیفه اصلی این سازمان تسهیل فرآیندها و زمینهسازی برای حضور فعال مردم در حوزه منابع طبیعی است.
افلاطونی همچنین تأکید کرد: جذب سرمایهگذار در بخش منابع طبیعی امری ضروری است، بنابراین استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف توسعهای و حفاظتی اجتنابناپذیر است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه خاطرنشان کرد: نباید از فناوریهای نو عقب بمانیم و امروز دیگر افزایش نیروی انسانی راهکار اصلی در حفاظت محسوب نمیشود، بلکه بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای روز میتواند امکان رصد لحظهای تغییرات عرصههای منابع طبیعی را فراهم کند و کارآمدی اقدامات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
وی در پایان افزود: ترکیب استفاده از فناوریهای نو، همراهی مردم و مشارکت بخش خصوصی مسیر تحقق حفاظت پایدار و توسعه متوازن منابع طبیعی کشور را هموار خواهد کرد و سازمان بر این اساس برنامههای خود را پیگیری میکند.
