به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بر اساس برآورد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میزان بیابان‌زایی در ایران سالانه حدود یک میلیون هکتار است افزود: برای مقابله با بیابان‌زایی با توجه به مشارکت مردم و اعتباراتی که وجود دارد می‌توانیم به این میزان بیابان زدایی، حدود سیصد هزار هکتار نیز در سال افزایش دهیم.



آقای عباسعلی نوبخت افزود: ایران ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت دارد و از این میزان حدود ۱۳۵ تا ۱۳۷ میلیون هکتار منابع طبیعی است و با توجه به اهمیت خاک، موظف هستیم فعالیت‌هایی را که در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام می‌دهیم هدف اصلی ما حفظ خاک و احیا و توسعه و ارتقا کمی و کیفی پوشش کشور باشد.



وی تصریح کرد: از این میزان وسعت، ۱۲۵ میلیون هکتار از خاک کشور در قلمرو فرسایش آبی هست که با فعالیت‌های آبخیزداری سعی در جلوگیری از فرسایش خاک را داریم و حدود ۸/۳۲ میلیون هکتار بیابان در قلمرو فرسایش بادی قرار دارد.



نوبخت اظهار داشت: ایران در نقطه‌ای از زمین قرار گرفته که تغییرات اقلیمی تاثیرگذار دارد و ریزگردهای اطراف کشور و از طرفی تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین، در مجموع باعث افزایش میزان بیابان شده است.



وی در ادامه گفت: در ۴۳ شهرستان کشور اداره منابع طبیعی فعالیت می‌کند که با قرار دادن بذر رایگان در اختیار مردم می‌توان کمک بزرگی به احیا و حفظ منابع طبیعی و افزایش سطح سرانه فضای سبز کشور کرد. در این میان تشکل‌های مردم نهادهایی هستند که خود جوش پیرامون پروژه‌های آبخیزداری در عرصه‌های منابع طبیعی فعالیت می‌کنند.



سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره اهمیت جنگل‌های شمال کشور نیز گفت: نیمی از جمعیت ایران در قسمت شمالی و جنوبی البرز زندگی می‌کنند که زندگی شان وابسته به وجود و حفظ همین پوشش سبز جنگلی که در شمال کشور است، بنابراین باید برای حفظ، احیا، توسعه و ارتقا کمی و کیفی پوشش گیاهی کشور در جنگل، مرتع و در بیابان البته بیابانی که دست ساز بشر نیستند از نظر اکوسیستمی از ابتدا بیابان بودند تلاش کنیم که همه این کاربری‌هایی که طبیعت ما دارد را حفظ کنیم البته با کمک مردم.



نوبخت درباره اقدامات فنی و اجرایی برای حفاظت از جنگل‌ها افزود: عوامل آتش سوزی در جنگل‌ها یا انسانی است یا طبیعی؛ که بر اساس آمار سازمان جنگل‌ها، متاسفانه ۹۸ درصدش آتش سوزی جنگل‌های ایران عوامل انسانی است که از این میزان ۹۴ درصدش سهوی، ۴ درصدش عمدی و دو درصد هم طبیعی است. از سنوات گذشته تابه حال این سازمان برای مهار آتش سوزی و تخریب و تجاوزی که ممکن است بعضی از افراد سودجو به هر دلیلی انجام بدهند، شماره تلفن‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ برای اطلاع رسانی به ماموران در نظر گرفته است.