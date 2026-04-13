به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه که به نمایندگی از آیت‌الله محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست با رئیس سازمان منابع‌طبیعی کشور حضور یافته بود، گفت: ما در حال نبرد با جنایتکاران بدون مرزی هستیم که هیچ مرز انسانی و اخلاقی را رعایت نمی‌کنند و متاسفانه مراجع بین‌المللی هم سکوت می کنند، با این وجود با تمام توان تلاش می‌کنیم در نبرد حقوقی با این جنایتکاران پیروز شویم.

عبدلیان‌پور با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و تخریب موزه و نمازخانه و ابنیه این سازمان گفت: باید فجایع صورت گرفته را به صورت استاندارد مستندسازی کنیم تا در محاکم بین‌المللی موفق باشیم و برای پیگیری‌های حقوقی علاوه بر وکلا و کارشناسان مجرب داخلی از وکلای خارجی قوی هم استفاده خواهیم کرد.

تخریب‌ها را به نهادهای سازمان ملل منعکس کرده‌ایم

رضا افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور نیز طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان به ویژه شهدای این سازمان گفت: بلافاصله بعد از حمله ناجوانمردانه و ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، با نهادهای سازمان ملل مکاتبه کردیم و حمله به سازمان و تخریب موزه و کتابخانه را گزارش کردیم.

وی افزود: سازمان منابع‌طبیعی کشور به عنوان حافظ عرصه‌های منابع طبیعی و انفال از سال ۱۲۸۴ با نام‌های مختلفی مثل سازمان جنگلبانی مشغول فعالیت بوده است و ۱۲۰ سال معادل دو برابر عمر رژیم منحوس صهیونیستی قدمت دارد.

وی با اشاره به اینکه این سازمان بعد از انقلاب اسلامی برای حفاظت از انفال ۳۰ شهید تقدیم کرده است گفت: در جنگ رمضان هم ۷ نفر دیگر از همکاران به شهادت رسیدند که هر کدام در منصب خود جزو بهترین‌ها بودند.

رئیس سازمان منابع‌طبیعی کشور همچنین ضمن تشکر از قبول دعوت و حضور رئیس و معاونین مرکز وکلا در سازمان، بر تسریع در اجرای اقدامات مورد نیاز برای طرح دعوی حقوقی بین‌المللی تاکید کرد و گفت: خسارت‌های وارد شده هم از نوع انسانی، هم از نوع ابنیه و ساختمان و هم از نظر آثار تخریبی حملات در محیط زیست و عرصه‌های منابع‌طبیعی قابل بررسی و پیگیری است.

