فالح فیاض: حشد الشعبی حافظ ثبات عراق باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فالح فیاض رئیس هیئت حشد الشعبی در عراق در دوازدهمین سالگرد تأسیس این جنبش تأکید کرد که بصیرت مرجعیت عالی دینی در عراق اولین جرقه برای دفاع از کشور بود.

فیاض تأکید کرد که فتوای جهاد کفایی عراق را از خطر تجزیه و تروریسم نجات داد.

وی به مناسبت دوازدهمین سالگرد تأسیس هیئت حشد شعبی گفت که بصیرت مرجعیت عالی دینی اولین جرقه برای دفاع از عراق بود. اصل وجود حشد الشعبی برای شکست دادن تروریست های داعش بود و این نیرو، حافظ ثبات باقی خواهد ماند.

فیاض بار دیگر بر پایبندی حشد الشعبی به تمامی قوانین کشور تأکید کرد و گفت که حشد الشعبی به عهد و امانت خود وفادار خواهد ماند و نیرویی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح است.

رئیس هیئت حشد الشعبی با تاکید بر اینکه نیروهای حشد مخالف فرقه گرایی هستند، از دولت عراق خواست تا اردوگاه‌های مناسبی برای حشد الشعبی در خارج از شهرها فراهم کند.

وی تصریح کرد که رفتار نیروهای خارجی در کشور منجر به مشکلات و چالش‌های زیادی شده است. الفیاض افزود: عراق دارای عوامل قدرتی است که هر کسی را که قصد شرارت برای کشور را دارد، به چالش می‌کشد.

وی ادامه داد که در سایه تجاوز آمریکایی-صهیونیستی که منطقه شاهد آن است، زمان آن فرا رسیده است که عراق با فرآیندی از توسعه و ثبات، ویژگی‌های ثبات خود را ترسیم کند. وی افزود که حشد الشعبی در خط مقدم مدافعان کشور است و با هر کسی که برای از بین بردن امنیت کشور و عدم تثبیت دولت کثرت‌گرا تلاش کند، مقابله خواهد کرد.

فیاض همچنین اظهار داشت که دولت علی فالح الزیدی ویژگی‌های مرحله جدیدی را برای عراق ترسیم می‌کند.