۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

موج جدید موشکی ایران و صدای انفجارهای مهیب در تل آویو

منابع صهیونیستی از موج جدید موشکی ایران به تل آویو و شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از موج جدید موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر دادند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که موشک بارانی ایران تل آویو را هدف قرار داده است.

منابع اسرائیلی اعلام کردند که به دنبال حملات موشکی ایران صدای انفجار در تل آویو و قدس اشغالی شنیده شد.

این منابع از اصابت موشک های ایران به مناطق مختلف تل آویو و نیز پتخ تکفیا در شرق تل آویو و همچنین صدای انفجارهای شدید در مرکز فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گفته منابع صهیونیستی موشکی به منطقه صنعتی در پتخ تکفیا اصابت کرده است.

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که برای هشتمین بار از بامداد امروز صدای آژیر خطر در تل آویو بزرگ به صدا درآمد.

