نقاط کور و فاقد آنتن تلفن همراه در سلسله رفع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی ظهر امروز دوشنبه در جریان دیدار با مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در شهرستان سلسله در راستای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی این شهرستان تأکید کرد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت ارتباطات به‌ویژه در مناطق دورافتاده و نقاط کور و فاقد آنتن‌دهی شهرستان بر لزوم ارتقای سرعت اینترنت و پوشش شبکه‌های تلفن همراه در این شهرستان تأکید کرد.

شمسی‌تر مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان نیز در این نشست با ابراز آمادگی شرکت مخابرات لرستان برای ارائه خدمات بهتر به مردم شهرستان سلسله به تشریح برنامه‌های آتی شرکت برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در این منطقه پرداخت.

در پایان این نشست دو طرف بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم تأکید کردند و توافقات لازم برای اجرای پروژه‌های آینده به‌ویژه در حوزه اینترنت پرسرعت و پوشش تلفن همراه در مناطق کمتر برخوردار شهرستان اتخاذ شد.