۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

لزوم تقویت زیرساخت‌های مخابراتی در شهرستان شادگان

اهواز ـ سرپرست فرمانداری شادگان گفت: در حوزه مخابرات این شهرستان نیازمند برخی تجهیزات و بروزرسانی سیستم‌های خدمات تلفنی و اینترنتی است.

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری ظهر امروز دوشنبه در جریان دیدار با مدیرعامل شرکت مخابرات خوزستان بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در شهر و روستاها در راستای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی شهرستان شادگان تأکید کرد.

وی افزود: تقویت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه خدمات ارتباطی در مناطق شهری و روستاهای شهرستان شادگان به دلیل ضعف آنتن‌دهی، اختلال در اینترنت و مشکلات ارتباطی مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست فرمانداری شادگان بر لزوم ارتقای خدمات در حوزه مخابرات بویژه آنتن دهی تلفن همراه تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در سطح شهر و روستاهای شهرستان شادگان در اولویت قرار گیرد.

عفری در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی در حوزه مخابراتی شهرستان شادگان گفت: تقویت شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی در مناطق روستایی و شهری این شهرستان از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود.

    • دخترک فلک زده ی ایرانی IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      ما زیرساخت نمیخوایم اینترنتو بدید

