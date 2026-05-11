به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری ظهر امروز دوشنبه در جریان دیدار با مدیرعامل شرکت مخابرات خوزستان بر لزوم تقویت زیرساختهای ارتباطی در شهر و روستاها در راستای بهبود زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی شهرستان شادگان تأکید کرد.
وی افزود: تقویت زیرساختهای مخابراتی و توسعه خدمات ارتباطی در مناطق شهری و روستاهای شهرستان شادگان به دلیل ضعف آنتندهی، اختلال در اینترنت و مشکلات ارتباطی مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست فرمانداری شادگان بر لزوم ارتقای خدمات در حوزه مخابرات بویژه آنتن دهی تلفن همراه تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای مخابراتی در سطح شهر و روستاهای شهرستان شادگان در اولویت قرار گیرد.
عفری در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی در حوزه مخابراتی شهرستان شادگان گفت: تقویت شبکههای ارتباطی و مخابراتی در مناطق روستایی و شهری این شهرستان از شاخصهای توسعه محسوب میشود.
نظر شما