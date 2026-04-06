هواشناسی اصفهان برای سامانه بارشی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که با تداوم ناپایداریهای بهاری از روز سهشنبه تا پنجشنبه (۱۸ تا ۲۰ فروردین) فعالیت یک سامانه بارشی استان را در برمیگیرد.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، با فعالیت این سامانه، بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی مناطق شمالی و غربی و به تدریج تا روز پنجشنبه سراسر استان را فرا میگیرد.
هواشناسی اصفهان افزوده است که وزش باد در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود و در نقاط سردسیر و کوهستانی بارش برف و مه و کاهش دید پیشبینی میشود؛ همچنین احتمال نوسانات دمایی طی ۷۲ ساعت پیش رو وجود دارد.
بنا بر اعلام هواشناسی، شدت ناپایداریها در ساعات عصر و اوایل شب است که در روز سهشنبه مناطق شمالی استان به ویژه آران و بیدگل، اردستان، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، زواره، کاشان، مهاباد، شاهین شهر و میمه و نطنز را در بر میگیرد و روز چهارشنبه در مناطق شمالی و غربی استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن(داران)، زواره، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه و نطنز ادامه مییابد؛ این ناپایداریها روز پنجشنبه همه مناطق استان به ویژه مناطق جنوبی دهاقان، لنجان، سمیرم، شهرضا، کوهپایه، مبارکه، نایین، ورزنه، چوپانان، اصفهان، نجف آباد، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، عسگران، گلپایگان، دهق، نطنز، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد) را فرا خواهد گرفت.
هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال وقوع مخاطرات جوی مانند اختلال در تردد شهری و بینشهری، احتمال بالا آمدن آب رودخانهها فصلی و آبگرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، کولاک برف در مناطق برف گیر و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی بر اثر وزش باد هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان در سفرهای برون شهری احتیاط کنند.
هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، پرهیز از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی و آمادگی نیروهای امدادی تاکید کرده است.
