به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پل B1 در کنارگذر شمالی کرج که در جریان حملات نظامی رژیم صهیونیستی-آمریکایی در «جنگ تحمیلی سوم» مورد آسیب قرار گرفته است، اظهار کرد: این پل علاوه بر ویژگیهای مهندسی، با بهرهبرداری میتوانست نقش مهمی در تسهیل رفتوآمد ملی ایفا کند و ترافیک عبوری از شرق و مرکز به شمال، شمالغرب و غرب کشور را در اوج تردد از ۶۰ هزار به ۲۰۰ هزار خودرو در روز مدیریت کند.
وی با اشاره به علاقهمندی مردم به سفر به مناطق شمالی کشور ادامه داد: این پل در هدایت ترافیک ورودی به کرج و تسریع سفر به شمال نقش اساسی دارد؛ در واقع، آنچه بهعنوان کمک از سوی آمریکا مطرح شد، در عمل شریان زندگی، لبخند و آرامش مردم را هدف قرار داد.
صادق با اشاره به شرایط محیطی محل حادثه گفت: در زیر این پل و در حاشیه رودخانه، درختانی دیده میشود که با آغاز بهار جوانه زدهاند؛ این در حالی است که همزمان زندگی مردم و محیط زیست مورد هدف قرار گرفته است. این اقدام صرفاً تخریب سازهای متشکل از آجر، سیمان و آهن نیست، بلکه تلاشی برای تخریب امید مردم به شمار میرود.
وی یادآور شد: روز وقوع حمله با روز طبیعت (سیزدهبدر)، یکی از آیینهای کهن ایرانی، همزمان شده که این تقارن نیز معنادار است. این پروژه در تمام ایام جنگ فعال بود و حتی به شرکت ساخت اعلام شده بود که زمان استقرار پل روی اتوبان فرارسیده تا مزاحمت کمتری برای مردم ایجاد شود، اما این حمله نظامی مانع از افتتاح در موعد مقرر شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهندسان، پیمانکاران و کارگران با تمام توان در این پروژه تلاش کردهاند و مشاهده این صحنه برای هر ایرانی دردناک است. با وجود شرایط جنگی، کارگاه فعال بود و برنامهریزیها برای کاهش مزاحمت به مردم انجام شده بود، اما این اقدام مانع بهرهبرداری بهموقع شد. با پشتوانه ملت ایران، این خسارت جبران خواهد شد.
صادق با بیان اینکه بررسیهای کارشناسی آغاز شده است، گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت این پل، ارزیابیها باید با دقت کامل انجام شود. پس از تکمیل این بررسیها، پیمانکار و تیمهای مهندسی که از ساعات اولیه در محل حاضر شدهاند، عملیات مرمت و بازسازی را آغاز خواهند کرد.
وی با اشاره به تهدیدات علیه زیرساختهای کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد: تمامی پروتکلهای بینالمللی نادیده گرفته شده است؛ در هیچ جنگی زیرساختها هدف مستقیم قرار نمیگیرند، اما اکنون بهصورت علنی اعلام میشود که زیرساختها مورد هدف هستند.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که «جامعه جهانی چه پاسخی به این رفتار خواهد داد؟» گفت: ایران نه اولین و نه آخرین کشوری است که مورد تجاوز قرار میگیرد و این نوع رفتار میتواند سایر کشورها را نیز درگیر کند. با وجود ایجاد اختلال در شریانهای حیاتی، تدابیر لازم اتخاذ شده و مسیرهای جایگزین پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر گستره خدمات وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: این وزارتخانه بزرگترین دستگاه خدمترسان به مردم است و زیرساختهایی نظیر جادهها، پلها، بیمارستانها، مدارس، واحدهای مسکونی و فرودگاهها که خدمات مستقیم ارائه میدهند، هدف حمله قرار گرفتهاند. در این میان، این پل از مهمترین موارد است و آزادراهها و جادهها نیز خساراتی دیدهاند.
صادق گفت: من که داغ ۴۰ ساله پدر را از جنگ تحمیلی بر دل دارم، تأکید میکنم که «ایرانزمین» باقی خواهد ماند. ایران در طول تاریخ حملاتی همچون یورش اسکندر مقدونی، مغولها و جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته و تمدن ایرانی همواره با تابآوری همراه بوده است. در گذشته نیز زیرساختها تخریب شدهاند، اما با شکوهی بیشتر بازسازی شدهاند.
عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خاطرنشان کرد: رزمندگان و مهندسان ایرانی در دوران جنگ تحمیلی پلهایی ساختند که جهان را شگفتزده کرد؛ از جمله پل خیبر به طول ۱۳ کیلومتر که با حداقل امکانات احداث شد. با وجود هدف قرار گرفتن تدارکات و زیرساختها، پلهای شناور احداث شد و دانش مهندسی حاصل از آن همچنان مورد توجه است. در طول تاریخ، عاملان تخریب رفتهاند و ایران پابرجا مانده است.
