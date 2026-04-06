۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

دستگیری زن ۴۵ ساله در شاهرود به اتهام همکاری با دشمن در شرایط جنگی

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری خانم ۴۵ ساله در شاهرود خبر داد و گفت: این متهم اطلاعات اماکن عمومی و نظامی را هنگام حمله دشمن به خاک کشور ارسال می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از دستگیری خانم ۴۵ ساله در شاهرود خبر داد و در توضیحات اظهار داشت: این فرد اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با دشمن در شرایط جنگی کشور کرده بود.

وی از دستگیری متهم طی عملیات غافلگیرانه خبر داد و ادامه داد: این خانم از اماکن عمومی و نظامی هنگام حمله به خاک کشور اطلاعات ارسال کرده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان به لیدری این خاتم در اغتشاشات اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این متهم با برقراری ارتباط مستمر با رسانه های معاند موقعیت مناطق عمومی و نظامی را برای آن ها ارسال کرده است.

حسینی ارتباط با رسانه های بیگانه و دشمن را در شرایط جنگی عمل مجرمانه خواند و تصریح کرد: متهم برابر همین جرم به مراجع قضایی شهرستان شاهرود معرفی شده است.

وی ادامه داد: با فرد یا هر گروهی که قصد به مخاطره انداختن امنیت مردم را داشته باشند به طور برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6793227

    IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      متوجه نشدم چیکار میکرده ؟؟

