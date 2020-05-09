کلاهبردار متواری در شاهرود به دام افتاد/ دستگیری زوج قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در فرماندهی انتظامی سمنان، از دستگیری یک کلاهبردار متواری در شاهرود پس از سه سال خبر داد و بیان کرد: این فرد سه سال پیش به دلیل کلاه‌برداری دو میلیارد تومانی به پنج سال زندان محکوم شده بود.

وی با بیان اینکه پنج نفر با تشکیل و راه‌اندازی یک شرکت فعالیت‌های اقتصادی در شاهرود آغاز کردند که یکی از این افراد پس از مدتی فعالیت با سوءاستفاده از اعتماد بقیه با شگردهای خاصی ۲۰ میلیارد ریال از اموال سایر شریکان را کلاهبرداری کرد و متواری شد، افزود: پرونده زندگی مخفیانه این فرد با دستگیری وی بسته شد.

کشف ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه با تلاش‌ها و پیگیری‌های گسترده مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شاهرود سرنخ‌هایی از ترددهای مخفیانه متهم به این شهرستان به دست آمد، بیان کرد: در آخرین تردد متهم به شاهرود پس از هماهنگی‌های لازم عملیات دستگیری آغاز شد و مأموران پلیس با اقدامی ضربتی کلاهبردار متواری را هنگامی‌که قصد ورود به مخفیگاهش داشت، دستگیر کردند.

حسنی همچنین از دستگیری زوج قاچاقچی نیز خبر داد و ابراز کرد: روز گذشته مأموران انتظامی استان سمنان به یک دستگاه سواری پراید در محور آرادان به گرمسار مظنون و برای بررسی آن را متوقف می‌کنند و ۲۲ کیلو و ۱۴۰ گرم تریاک از خودروی آن‌ها کشف می‌شود.

وی با بیان اینکه ظاهراً این زوج قصد سفر را داشتند اما مواد مخدر حمل می‌کردند، بیان کرد: نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان حوزه مواد مخدر از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزد.