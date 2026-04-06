۷ مصدوم در پی حملات هوایی شب گذشته به مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قیصوری اظهار داشت: شب گذشته، سه مورد حمله هوایی به استان ایلام رخ داد که در مجموع موجب مراجعه ۷ نفر به اورژانس ۱۱۵ و مراکز درمانی شد.

قیصوری افزود: در حمله‌ اول، سوله‌هایی در شهرستان مهران مورد اصابت قرار گرفت که با اعزام تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه، ۴ نفر که دچار آسیب‌های سطحی ناشی از موج انفجار (موج گرفتگی) شده‌ بودند، پس از پایدارسازی شرایط اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، به ییمارستان امام حسین(ع) مهران اعزام شدند. همچین پس از این حادثه ۳ نفر هم به صورت شخصی و با شکایت موج‌گرفتگی به بیمارستان مراجعه کردند. شایان ذکر است؛ تمام این افراد پس از دریافت مراقبت‌های لازم ترخیص شدند.

وی ادامه داد: در ارتفاعات اطراف شهرستان ایلام نیز دو حمله دیگر اتفاق افتاد که خوشبختانه مصدومیتی در پی نداشت.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، تعداد ۲ هزار و ۳۲ نفر از مصدومین استان تحت ارائه خدمات درمانی قرار گرفته و مرخص شدند؛ همچنین ۵۷ نفر از هم‌استانی‌های عزیزمان نیز به شهادت رسیده‌اند.