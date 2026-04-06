مردم فعال در صحنه حافظ خون شهدای وطن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با حضور در اجتماع پرشور مردم انقلابی همدان، ضمن ادای احترام به امام شهید و شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم، با اذعان به قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «قدرت نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع در صحنه، به دلیل حضور پررنگ شما مردم است.

این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد: آمریکا تصور می‌کرد می‌تواند وارد کشور ما شود و خلبان‌های سقوط کرده را نجات دهد، اما خداوند هواپیما و هلی‌کوپترهای دشمن را در روز جمعه درهم پیچید. جمعه، جمعه سیاه برای دشمن شد. ترامپ مغرور می‌خواست از این وضعیت خارج شود. دشمنان کافر ما نمی‌دانند خدا چه قدرتی دارد. ملتی که برای خدا حرکت کند، مورد حمایت قرار می‌گیرد، با این حماسه ای که به وجود آمد بار دیگر خدا به دنیای استکبار اعلام کرد که اگر ملتی برای خدا قیام کند خدا از آن ملت حمایت می کند.

وی در ادامه با اشاره به مجاهدت های نیروهای مسلح و مقاومت ملت ایران اسلامی، تاکید کرد:امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با دیدن صحنه حضور ملت، روحیه می‌گیرند و این جای شکر دارد. هم خدا را شاکریم، هم از شما مردم به خاطر این حضور پرشور زن و مرد، کوچک و بزرگ، و پیر و جوان تشکر می‌کنیم.

این مقام انتظامی مردم را مبعوث شده از طرف خداوند دانست و تصریح کرد: امشب، سی‌وشش‌مین شب حضور شما در صحنه است؛ هر روز محکم‌تر از قبل. وقتی ملتی در صحنه باشد، وقتی ملتی پرچم پرچم اسلام را برافراشته دارد و برای دفاع از دین وارد صحنه شود، خداوند نیز این ملت را حمایت می‌کند.

حجت الاسلام شیرازی تاکید کرد: مردم با حضور آگاهانه و میدان داری خود حافظ خون شهدای وطن هستند و همین مردم قدرت واقعی ایران اسلامی اند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه با قدردانی از حضور حماسی مردم در حمایت از میهن اسلامی، تصریح کرد: امروز ما مطمئنیم هیچ قدرتی زورش به ملت ایران نمی رسد هیچ قدرتی زورش به ولی فقیه حی و حاضر ما حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه ای(مدظله العالی)نمی رسد، ما محکم تر از قبل زیر پرچم ولایتیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محکم تر از قبل زیر پرچم ولی فقیه زمانند ما یک جان داریم این جان را برای انقلاب گذاشته ایم حاضریم تکه تکه بشویم اما از اسلام از ایران اسلامی دست بر نمی داریم.