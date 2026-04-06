یوسفی: شهرداری تهران در کنار مردم ایستاده است

مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از عملکرد شهرداری تهران در ایام جنگ چگونه است، گفت: امروز در این جنگ تمامعیار، شاهد جلوههای زیبایی از همدلی، همراهی و وحدت بین اقشار مختلف مردم و مسئولان در عرصههای میدانی، خیابانی و خدماترسانی هستیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه این به معنای این نیست که در خدماترسانی هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: اما با وجود برخی کمبودها، در مجموع عملکرد دستگاههای دولتی، وزارتخانهها و نهادهای مختلف به ویژه شهرداری پایتخت در سطح ملی و استانی مثبت ارزیابی میشود. این همدلی میان ارکان حاکمیت، از بعد نظارتی و قانونگذاری مجلس تا اجرای امور توسط دولت و همچنین نقش دستگاه قضایی در نظارت، قابل توجه است.
نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه این همافزایی و وحدت کلمه، بیش از هر چیز مرهون نقش مردم است، تصریح کرد: مردمی که پای اعتقادات خود ایستادهاند. از رزمندگانی که در عرصه دفاع با جانفشانی حضور دارند تا نیروهای ارتش، سپاه، فراجا و نیروهای امنیتی، و همچنین مردمی که در صحنههای مختلف حضور دارند، همگی نماد این وحدت هستند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در ادامه با بیان اینکه هیچکس علاقهمند به جنگ نیست، تصریح کرد: ما آغازگر جنگ نبودیم، اما تا زمانی که دشمن به پشیمانی نرسد، این نبرد ادامه خواهد داشت. در این میان، ارائه خدمات در حوزه تأمین کالاهای اساسی، زیرساختها، صنعت نفت و گاز، آب و برق، حملونقل، ترخیص کالا، گمرکات و شبکه بانکی با تلاش شبانهروزی در حال انجام است.
وی در ادامه با اشاره به نقش مهم دستگاههای امدادی و خدماتی در ایام جنگ افزود: در حوزه امداد و نجات، شهرداریها، سازمان آتشنشانی، اورژانس، هلال احمر و مراکز درمانی عملکرد قابل تقدیری داشتهاند. از وزیر بهداشت و کادر درمان نیز در این زمینه قدردانی میکنم. از شهرداری پایتخت نیز تشکر می کنیم که اهتمام جدی در این حوزه داشته است.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در ادامه با اشاره به عملکرد شهرداری ها به ویژه شهرداری پایتخت در اسکان موقت و بازسازی منازل آسیب دیده است، افزود: امروز شاهد آغاز همزمان بازسازی در مناطق آسیبدیده هستیم که نقش شهرداریها بهویژه شهرداری تهران در این زمینه برجسته است. با وجود محدودیتهای مالی و درآمدی، شهرداری تهران در کنار مردم ایستاد.
وی در ادامه با اشاره به نقش نیروهای جهادی، بیان کرد: از نقاط مختلف کشور، نیروهای جهادی برای کمک آمدهاند. حتی نوجوانانی را دیدیم که برای پشتیبانی و خدمترسانی حضور داشتند که این نشاندهنده روحیه بینظیر مردم ایران است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط برخی مناطق آسیبدیده در سرزمینهای اشغالی، گفت: در حالی که در آن رژیم صهیونیستی هنوز آواربرداری بهطور کامل انجام نشده، ما در کشور خود شاهد آغاز سریع بازسازی هستیم که این موضوع نشاندهنده عزم و همدلی ملی است.
یوسفی در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت دولت از شهرداریها، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرداریها خودگردان هستند و منابع آنها از محل درآمدهای مردمی تأمین میشود، لازم است دولت در این شرایط حمایتهای لازم را از این نهادها داشته باشد.
وی در پایان بیان کرد: مردمی که همچون کوه در کنار یکدیگر ایستادهاند، شکستناپذیرند. با تلاش مهندسان و متخصصان، کشور را بهتر از گذشته خواهیم ساخت و در مسیر عمران و آبادانی، دشمن را ناامید خواهیم کرد.
نظر شما