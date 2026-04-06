۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

عملیات فریب دشمن ناکام ماند؛ فراجا مانع سرقت احتمالی اورانیوم شد

یگان تکاوری فراجا با عملیات سریع و هوشمندانه، مانع هرگونه اقدام احتمالی دشمن برای سرقت ذخایر اورانیوم در جنوب اصفهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که یک جنگنده آمریکایی در منطقه جنوبی اصفهان هدف قرار گرفت و ساقط شد. خلبان آن تلاش کرد خود را مخفی کند تا نیروهای پشتیبان آمریکایی او را نجات دهند. با این حال، تحرکات او از ابتدا زیر نظر دقیق سپاه و نیروهای نظامی کشور قرار داشت.

ورود نیروهای پشتیبان و مقابله تکاوران

با حضور خلبان در منطقه، دشمن برای اجرای عملیات نجات، هلی‌کوپترهای آپاچی و سپس هواپیماهای سوخت‌رسان و بالگردهای پشتیبانی خود را وارد صحنه کرد. اما تکاوران فراجا با آتش مستقیم و تاکتیک‌های دقیق، ابتدا بالگردها را مجبور به عقب‌نشینی کردند.

سپس سپاه پاسداران در عملیاتی هواپیماهای پشتیبانی دشمن را پس از زمین‌گیر شدن، به طور کامل منهدم ساختند.

در این عملیات دو هواپیمای هرکولس و دو بالگرد دشمن در مناطق جنوبی اصفهان ساقط شدند، و تمامی تحرکات دشمن تحت اشراف کامل نیروهای ایرانی بود.

پس از انهدام هواپیماها، عناصر باقی‌مانده متجاوز وارد درگیری مستقیم با تکاوران فراجا شدند که به پاکسازی کامل منطقه منتهی شد.

یگان تکاوری فراجا: حافظ امنیت ملی

یگان تکاوری فراجا، نیروی نخبه و ویژه پلیس، مأموریتش حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات پیچیده در مناطق حساس کشور است. این یگان توانایی واکنش سریع، عملیات شبانه و کنترل تهدیدات هوایی و زمینی را دارد. عملیات اخیر جنوب اصفهان نمونه بارز از اشراف اطلاعاتی، مهارت عملیاتی و هماهنگی دقیق این یگان بود.

تحلیل و پیام وزارت امور خارجه

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز در نشست خبری خود تصریح کرد: سوال و ابهام درباره این عملیات بسیار زیاد است؛ فاصله منطقه‌ای که ادعا می‌شد خلبان آمریکایی حضور دارد تا محل پیاده‌سازی نیروهای دشمن بسیار زیاد بود و احتمال می‌رود هدف واقعی، سرقت اورانیوم غنی‌شده از منطقه بوده است.

بقایی افزود: این عملیات، نتیجه‌ای جز شکست دشمن و حفاظت از ذخایر حساس کشور نداشت و از عنایات خداوند بود که مردم و نیروهای ایران را در این امر یاری کرد.

وی تاکید کرد که این موفقیت نشان داد مقاومت ملی نتیجه خودش را دارد و آمریکا باید درس بگیرد که همه ایرانیان در دفاع از حاکمیت ملی نقش دارند.

عملیات جنوب اصفهان نمونه‌ای از هماهنگی بی‌نظیر بین پلیس و سپاه، واکنش سریع و اشراف اطلاعاتی دقیق بود.

یگان تکاوری فراجا با مهارت و دقت خود، مانع تلاش احتمالی دشمن برای سرقت ذخایر هسته‌ای شد و پیام روشنی به قدرت‌های خارجی ارسال کرد: هرگونه تعرض به خاک ایران، با پاسخ قاطع و پاکسازی کامل مواجه خواهد شد.

    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      مگر دشمن متجاوز منحوس از محل اختفای اورانیوم ها خبر دارد که با هدف سرقت آنجا حمله کند
      • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        اولا خبر نداشت ثانیا اینا همه جا رو میگشتن تا پیدا کنن که شکست خوردن
    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      خودمون هم در این مگر دشمنان موندیم و نمی‌دونیم چی به سرمون اومده!!
      • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        فعلا دشمن نمیدونه چی به سرش اومده
      • IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        بر سر ما چیزی جز رحمت خدا به خاطر جهاد در راهش فرود نیامده. دشمن هم قطعا به حول و قوه الهی شکست میخوره.
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      این شبکه های ضدایرانی را چرا پارازیت نمیکنید ؟؟ انترپشمال و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و رادیو آزاد و ... صبح و شب با سرهم کردن اباطیل و مزخرفات روح و روان مردم را داغان میکنند . مگر آمریکا اجازه پخش رسانه های ایرانی را در آنجا میدهد که شما افکار عمومی را در معرض تهاجم رسانه ای دشمن رها کرده آید ؟؟
    • احمد IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      افسوس آمریکادرتیررس ایران نیست که اگربودماننداسرائیل توسط ایران شخم زده میشدآمریکای ترسو، حکام بی عرضه وسفیه عربی راسپربلای خودکرده وازکشورهای عربی به ایران حمله میکندوبابی خیالی محض،آنان رادرمعرض حملات موشکی تلافی جویانه ایران قرارمیدهد!!.آیااین نهایت شرمساری برای حکام ذلیل کشورهای عربی نیست؟!البته اسرائیل هم مانندآمریکادوشنده کشورهای شیرده عربی ست وهزینه شخم شدنش توسط ایران راازآنان تامین خواهدکرد.این اوج ذلت وبدبختی برای حکام دولتهای عربی ومایه تاسف وشرمساری برای ملتهای این کشورهای عربی ست!
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      اورانیوم یه مکان خیلی امن ببرید تحت حفاظت کامل نگه دارید.چون اسراییل الان بدجور دنبال این اورانیوم ه
    • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      یعنی ذخایر اورانیوم ایران تا این حد در دسترس است که در یک عملیات میخواستند آن را یکجا ببرند این عملیات کلا عجیب بود
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      آره آره این اورانیوم اسراییل دنبالشه. حواستون باشه خیلی خیلی مرافبتش کنید.جای خیلی امن بذاریدش.امریکا اسراییل ثابت شده ک دزدن

