به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی و ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین ظهر امروز _ ۱۷ فروردین ۱۴۰۵_ در میدان آزادی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و برخی مسئولین شهری برگزار شد.

مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در این مراسم با اشاره به برنامه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران اظهار کرد: طبق وعده‌ای که شهردار تهران داده بود، مقرر شده بود تا پایان سال ۵۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری برقی وارد ناوگان شود. با وجود شرایط خاص و آغاز جنگ استکباری علیه کشور، این برنامه متوقف نشد و با ترخیص ۴۵ دستگاه اتوبوس از بندر، تعداد اتوبوس‌های وعده داده شده تکمیل شد.

وی افزود: همچنین ۱۵ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری نیز از بندر ترخیص شده که با احتساب آن‌ها، مجموع اتوبوس‌های ۱۸ متری نوسازی شده به ۳۵ دستگاه رسیده است.

به گفته مدیرعامل شرکت واحد، ۱۵ دستگاه دیگر از این اتوبوس‌ها نیز در بندر قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده ترخیص شوند و در این صورت مجموع اتوبوس‌های ۱۸ متری به ۵۰ دستگاه خواهد رسید.

علیزاده ادامه داد: در حال حاضر می‌توانیم خبر خوشی به مردم تهران بدهیم و آن رونمایی از ۹۰ دستگاه اتوبوس جدید و ورود آن‌ها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر است. اتوبوس‌های ۱۸ متری که اکنون آماده بهره‌برداری هستند، از امروز در خط یک بی‌آرتی تهران یعنی مسیر تهرانپارس تا آزادی فعالیت خود را آغاز می‌کنند تا شهروندان بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

وی با تأکید بر ادامه خدمات شهری در شرایط بحران گفت: می‌خواهیم به مردم بگوییم که حتی در میانه جنگ و بحران نیز شهرداری تهران، مدیران ارشد شهری، شورای شهر و شهردار تهران به فکر مردم هستند. شهر زنده است و ما همچنان در خدمت شهروندان هستیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین یادآور شد: طبق مصوبه شورای شهر، خطوط بی‌آرتی تهران تا پایان فروردین‌ماه برای شهروندان رایگان است.

علیزاده درباره روند تأمین اتوبوس‌های برقی نیز توضیح داد: در قرارداد تأمین ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، تاکنون ۵۰۰ دستگاه تکمیل شده است. این اتوبوس‌ها پس از انجام مراحل فنی در روزهای آینده وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران خواهند شد.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، شرکت چینی طرف قرارداد قرار است تا پایان امسال ۲ هزار دستگاه اتوبوس ۱۲ متری برقی دیگر را نیز به تهران تحویل دهد. همچنین ۷۶ دستگاه اتوبوس ۲۶ متری نیز قرار است تا پایان فصل بهار تحویل داده شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان با اشاره به روند ترخیص ناوگان جدید گفت: در حال حاضر ۳۵ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری در اختیار داریم و ۱۵ دستگاه دیگر نیز در بندر قرار دارد که طی روزهای آینده ترخیص خواهند شد. با اضافه شدن این اتوبوس‌ها، مجموع اتوبوس‌های ۱۸ متری به ۵۰ دستگاه می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که ۳۵ دستگاه آن از امروز در خط یک بی‌آرتی به کار گرفته می‌شود و باقی نیز پس از ترخیص در خطوطی که از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند، وارد خدمت خواهند شد.

وی در پایان گفت: امیدواریم روند تسریع در ترخیص تجهیزات که در شرایط جنگی ایجاد شده، پس از پایان این شرایط نیز ادامه داشته باشد تا این ناوگان هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.