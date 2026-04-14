۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۳

نوسازی کامل ناوگان خط ۸ تندرو تهران با اتوبوس‌های تولید داخل

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از نوسازی انقلابی خط ۸ تندرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: جایگزینی ناوگان فرسوده با اتوبوس‌های مدرن داخلی، کیفیت سفر را ارتقا و خودکفایی را تقویت می‌کند. این اتوبوس‌ها از صبح چهارشنبه وارد خدمت شده و ظرفیت حداکثری مسافران را دارند.

وی افزود: اتوبوس‌های جدید ظرفیت جابجایی بیشتری دارند، سرفاصله حرکت را کاهش داده، با تهویه پیشرفته و صندلی ارگونومیک آسایش را افزایش می‌دهند و آلودگی صوتی و هوایی را کم می‌کنند.

علیزاده تأکید کرد: این پروژه تداوم نوسازی ناوگان اتوبوسرانی است که از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری با جدیت در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان اظهار داشت: تولیدات داخلی در ایمنی، کارایی و کیفیت تغییرات بسیاری داشته اند و شرکت با تکیه بر توان ملی، آینده حمل‌ونقل تهران را می‌سازد.

خط ۸ تندرو، شریان حیاتی جنوب تهران که پایانه خاوران را به پایانه مسافربری جنوب متصل می‌کند، از ۲۶ فروردین با جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده با ناوگان جدید تولید داخل، وارد مرحله نوین خدمت‌رسانی شد. و این اقدام، سفری امن‌تر، سریع‌تر و راحت‌تر برای شهروندان فراهم می‌آورد.

گفتنی است هفته گذشته طی مراسمی با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار تهران و معاون حمل‌ونقل و ترافیک، از ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین و تعدادی اتوبوس دیزل و برقی تولید داخل رونمایی شد.

کد مطلب 6800595

