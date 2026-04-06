نیکزاد: ایران به باتلاق آمریکا تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از بالگردهای سرنگون شده آمریکایی در نبرد مشترک نیروهای مسلح مقتدر کشور، نوشت: «‏تکرار واقعه طبس در اصفهان نشان داد ایران به باتلاق آمریکا تبدیل شده است. راه برون رفتی ندارید مگر اینکه کشور با عظمت و مقتدر و مردم شجاع و متمدن ایران را به رسمیت بشناسید. ایران با اتکا بر اعتماد به نفس ملی و ایمان قلبی به خدا شما را عبرت تاریخ خواهد کرد.»