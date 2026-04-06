  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

نیکزاد: ایران به باتلاق آمریکا تبدیل شده است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران به باتلاق آمریکا تبدیل شده است، گفت: ایران با اتکا بر اعتماد به نفس ملی و ایمان قلبی به خدا، دشمن را عبرت تاریخ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از بالگردهای سرنگون شده آمریکایی در نبرد مشترک نیروهای مسلح مقتدر کشور، نوشت: «‏تکرار واقعه طبس در اصفهان نشان داد ایران به باتلاق آمریکا تبدیل شده است. راه برون رفتی ندارید مگر اینکه کشور با عظمت و مقتدر و مردم شجاع و متمدن ایران را به رسمیت بشناسید. ایران با اتکا بر اعتماد به نفس ملی و ایمان قلبی به خدا شما را عبرت تاریخ خواهد کرد.»

کد مطلب 6793342
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها