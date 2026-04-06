آژیرهای هشدار حمله پهپادی در ایلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با موج تازه حملات از ایران، رسانههای رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) از فعال شدن آژیرهای هشدار در منطقه صنعتی ایلات از بیم نفوذ پهپاد خبر دادند.
رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در پی رصد نفوذ یک پهپاد، آژیرهای هشدار در شهر ایلات به صدا درآمدهاند.
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، رسانههای عبری گزارش دادند که این پهپاد از سمت یمن به سوی منطقه ایلات شلیک شده است.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم مدعی شد که سامانههای پدافند هوایی موفق به رهگیری و انهدام این پهپاد در منطقه ایلات شدهاند.
تصاویری منتشر شده که فرار دهها صهیونیست به پناهگاه در ایلات را پس از فعال شدن آژیرهای هشدار نشان میدهند.
در همین راستا، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال رصد نفوذ یک پهپاد دیگر، آژیرهای هشدار در شهر ایلات در جنوب اراضی اشغالی بار دیگر فعال شده است.
این در حالی است که رسانههای عبری نوشتند: حمله مشترک ایران، یمن و لبنان به فلسطین اشغالی انجام شده و آژیر خطر در صدها شهرک و منطقه در مرکز و جنوب فلسطین اشغالی به صدا درآمد.
طبق این گزارشها، پس از به صدا درآمدن آژیر خطر در صدها شهرک و منطقه در مرکز و جنوب فلسطین اشغالی، صدای انفجارهای بلند و پی در پی شنیده شد.
فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل نیز اعلام کرد: پس از شناسایی حمله موشکی ایران به اشدود و عسقلان، هشدار اولیه جدیدی صادر شد.
پس از به صدا درآمدن آژیر خطر در تلآویو، منطقه قدس، مناطقی در مرکز فلسطین اشغالی و تعدادی از شهرکهای کرانه باختری، صدای انفجارهای بزرگ و پی در پی شنیده شد.
