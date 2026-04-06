ساکنان شهرک کریات شمونه: نتانیاهو دروغگو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع صهیونیستی به تشدید اعتراضات و نارضایتی شدید در میان صهیونیستها به دنبال حملات موشکی ایران و حزب الله اشاره کردند.
رسانه یدیعوت آحارونوت رژیم صهیونیستی فاش کرد: ساکنان کریات شمونه نتانیاهو را به دروغگویی متهم کردند و او را به یک هفته زندگی در کنار خود دعوت کردند.
این در حالی است که رسانههای اسرائیلی اعلام کردند که تیمهای امداد اکنون در چند نقطه آسیبدیده در رامات گان که بر اثر اصابت موشکهای ایرانی آسیب دیده است، حضور دارند.
رسانههای اسرائیلی از خسارات سنگین به این منطقه خبر داده و گزارش دادند که نگرانی از فروریختن ساختمانی بر اثر اصابت مستقیم موشک ایرانی وجود دارد.
