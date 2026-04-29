روزنامه صهیونیستی: بندر ایلات هنوز هم تاوان موشک های یمنی را می دهد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه صهیونیستی کالکالیست اذعان کرد که بندر ایلات رژیم صهیونیستی همچنان از خسارات و محدودیت‌های عمده در واردات رنج می‌برد و مجبور است از مسیرهای جایگزین از طریق خلیج عقبه استفاده کند. بر اساس این گزارش شرکت‌های کشتیرانی با وجود توقف عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی در جبهه یمن و ایران، از عبور از باب المندب خودداری می‌کنند.

کالکالیست در گزارش خود تأکید کرد که اجبار وارد کنندگان به فرار از باب المندب هزینه‌های زیادی را به بندر ایلات تحمیل می‌کند، زیرا آنها مجبورند به بندر عقبه اردن بروند و سپس محصولات وارداتی را با کشتی‌های مخصوص حمل خودرو به ایلات منتقل کنند.

در حالی که تعداد خودروهای وارد شده به سرزمین‌های اشغالی از بندر ایلات از ابتدای سال 2026، نسبت به دوره مشابه سال گذشته بسیار کمتر شده است، اما این روزنامه صهیونیستی اتفاق مذکور را یک دستاورد دانست، چرا که بندر ایلات در گذشته کاملاً متوقف شده بود.

این روزنامه تأکید کرد که دور زدن ایلات، هزینه‌هایی دارد که در حال حاضر رژیم صهیونیستی آن را متحمل می‌شود. به همین دلیل کارشناسان این بخش تخمین می‌زنند که این راه حل موقتی است.

این روزنامه می‌افزاید که بندر ایلات که سالانه 212 میلیون شیکل سود کسب می‌کرد، در حال حاضربه دلیل محاصره یمن ماهانه 5 میلیون شیکل ضرر می‌کند. این روند نشان می‌دهد که معادله‌ای که یمن به دشمنان تحمیل کرده، همچنان بر دشمن تأثیر می‌گذارد، زیرا با وجود آرامش حاصل از امضای توافق آتش‌بس در غزه در اواخر سال گذشته، خسارت های تل آویو در ایلات همچنان به قوت خود باقی است.

این روزنامه عبری زبان که متخصص در زمینه‌های اقتصادی است، افزود که با وجود اینکه به نظر می‌رسد محاصره یمن بر بندر ایلات پایان یافته است، اما اکثر شرکت‌های کشتیرانی همچنان از ورود به ایلات بندر می‌ترسند. مالکان بندر قصد خود را برای بستن آن اعلام کرده‌اند، چرا که بدهی‌های انباشته و بدهی های مالیاتی هنگفتی دارند که منجر به توقیف حساب آنان توسط شهرداری ایلات شد.

المسیره با اعلام اینکه این اطلاعات نشان‌دهنده تأثیرات بلندمدت معادلات یمن است، ادامه داد که واردات از طریق خلیج عقبه، نشان‌دهنده هم دستی آشکار اردن برای کمک به دشمن صهیونیستی در راه‌اندازی بندر ایلات است.