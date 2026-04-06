به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا امروز دوشنبه در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص تهدید ترامپ برای گسترش تجاوز به ایران نوشت: تشدید تنش (در ایران) به آتش بس و صلح نمی انجامد. تنها مذاکرات، بهویژه تلاشهای جاری به راهبری شرکای منطقه ای، راهگشا خواهد بود.
رئیس شورای اروپا سپس ادامه داد: هرگونه هدف قرار دادن زیرساخت های غیرنظامی، به ویژه تأسیسات انرژی، غیرقانونی و غیرقابل قبول است. این موضوع در مورد جنگ روسیه در اوکراین نیز صدق میکند و در همه جا معتبر است. تنها راه حل دیپلماتیک می تواند ریشه های جنگ در خاورمیانه (غرب آسیا) را از بین ببرد.
این در حالیست که «آنتونیو کاستا» تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی معیارهای بین المللی و منشور ملل متحد را محکوم نکرد.
