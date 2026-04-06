۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

شورای اروپا: هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، غیرقانونی است

رئیس شورای اروپا بدون محکوم کردن تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران تأکید کرد: هدف قرار دادن زیرساخت‌ های غیرنظامی، به ویژه تأسیسات انرژی، غیرقانونی و غیرقابل‌ قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا امروز دوشنبه در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص تهدید ترامپ برای گسترش تجاوز به ایران نوشت: تشدید تنش (در ایران) به آتش‌ بس و صلح نمی‌ انجامد. تنها مذاکرات، به‌ویژه تلاش‌های جاری به راهبری شرکای منطقه‌ ای، راهگشا خواهد بود.

رئیس شورای اروپا سپس ادامه داد: هرگونه هدف قرار دادن زیرساخت‌ های غیرنظامی، به ویژه تأسیسات انرژی، غیرقانونی و غیرقابل‌ قبول است. این موضوع در مورد جنگ روسیه در اوکراین نیز صدق می‌کند و در همه جا معتبر است. تنها راه‌ حل دیپلماتیک می‌ تواند ریشه‌ های جنگ در خاورمیانه (غرب آسیا) را از بین ببرد.

این در حالیست که «آنتونیو کاستا» تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی معیارهای بین المللی و منشور ملل متحد را محکوم نکرد.

    IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      دوبار درحین مذاکرات به ایران حمله شده ومذاکرات موفقیت امیز نبوده برای همین ایران اعتماد به مذاکرات با امریکا نداره

