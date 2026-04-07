۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

سخنگوی حزب اصلاح انگلیس:

«مرد دیوانه»، اساس سیاست خارجی ترامپ است؛ جنگ هرچه زودتر پایان یابد

سخنگوی حزب اصلاح انگلیس در سخنانی تحلیل کرد: «مرد دیوانه»، اساس سیاست خارجی ترامپ در هر دو دوره ریاست‌ جمهوری‌اش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، محمد ضیاالدین یوسف سخنگوی حزب اصلاح انگلیس امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: واقعیت این است که نحوه اداره سیاست خارجی توسط ترامپ در هر دو دوره ریاست‌ جمهوری‌ اش تا حد زیادی قابل توصیف با دکترین موسوم به «مرد دیوانه» است.

سخنگوی حزب اصلاح انگلیس سپس ادامه داد: این دکترین یعنی رفتار به‌ شدت غیرقابل پیش‌ بینی به‌ گونه‌ ای که طرف مقابل یا دشمن را به این باور برساند که این فرد آماده انجام اقداماتی است که می‌ تواند به‌شدت به زیان بار باشد.

محمد ضیاالدین یوسف سپس با اشاره به تهدیدات پوچ و واهی ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت های غیرنظامی در ایران، اضافه کرد: بدیهی است که هدف قرار گرفتن تأسیسات آب‌ شیرین‌ کن و زیرساخت‌ های حیاتی و آسیب دیدن شمار زیادی از غیرنظامیان، مساله بسیار جدی و غم انگیزی خواهد بود. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد. باور من این است که در نهایت به نوعی آتش‌ بس خواهیم رسید.

وی سپس به تبعات جنگ افروزی دولت آمریکا علیه ایران بر اقتصاد شهروندان کشورش افزود: مهم‌ ترین موضوع برای مردم انگلیس این است که جنگ هرچه زودتر پایان یابد، تنگه هرمز در سریع‌ ترین زمان ممکن بازگشایی شود و بازارهای انرژی و روند تامین گاز و سوخت به وضعیت عادی بازگردد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • امیرحسین IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      مرد دیوانه یه مدل سیاست خارجی بود. این سیاستش نیست اصلا. این کلا دیوانه‌س.
    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      ترامپ پیر خرفت ۸۰ساله ازعملکردت حیاکن و از سن بالات خجالت بکش

