۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

اردوغان: اسرائیل مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است

رئیس جمهوری ترکیه، کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران و پیامدهای اقتصادی و منطقه ای آن عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: کابینه اسرائیل که به جنگ و بحران معتاد شده است مسئول به وجود آمدن این جنگ غیرقانونی است که نه تنها منطقه را به ویرانی کشانده بلکه هزینه های اقتصادی سنگینی را به همه مردم جهان تحمیل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هرتحولی که به استمرار این جنگ و باز شدن جبهه های جدید بیانجامد در خدمت راهبرد خونین اسرائیل خواهد بود و به منطقه ما آسیب خواهد زد.

اردوغان گفت: هر قطره خونی که در این جنگ ریخته می شود در خدمت طولانی شدن حیات سیاسی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل خواهد بود.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است
      • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
        اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط با مجوز و دستور مستقیم، علنی و آشکار دولت وحشی آمریکا جنایتکار به ایران تجاوز و حمله کرده است و به همراه نیروی هوایی ارتش وحشی امریکا جنایتکار مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند.
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      زمان اخراج نیرو‌های امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      افرین به امپراتوری بزرگ جمهوری اسلامی از ابتدای تاریخ از جمهوری اسلامی قوی تر وجود نداشته تاریخ ایران با شما نمای زیبا به خود میگیرد و از ایران پیروز همه جا صحبت خواهد شد
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      چرا اردوغان کلمه از آمریکا نمیاد به زبونش؟ ؟ جالبه
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار همراه برخی کشورهای عربی جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار 100 درصد فقط عام اصلی تنش‌های در منطقه هستند.

