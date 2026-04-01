۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

دست رد فرانسه به سینه ترامپ؛ پاریس: کار ناتو دخالت در تنگه هرمز نیست

وزیر مشاور در امور ارتش فرانسه ضمن پاسخ به انتقادهای ترامپ از ناتو برای نپیوستن به تجاوز علیه ایران گفت که ناتو نباید وارد عملیات در تنگه هرمز شود که مغایر با قوانین بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر مشاور در امور ارتش فرانسه در واکنش به انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ناتو به علت نپیوستن به جنگ علیه ایران گفت: ناتو یک ائتلاف نظامی است که به امنیت منطقه یورو- آتلانتیک مربوط می شود و نباید عملیاتی را در تنگه هرمز انجام دهد که مغایر با قوانین بین‌المللی است.

«آلیس روفو» همچنین در بخش دیگری از سخنانش افزود: نیروهای حافظ صلح ما در لبنان مورد ارعاب کاملاً غیرقابل قبولی (از سوی رژیم صهیونیستی) قرار گرفته‌اند.

وی پیشتر هم تأکید کرده بود که فرانسه مداخله نظامی در ایران را ترجیح نمی دهد.

اظهارات این مقام ارشد فرانسوی در حالی است که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن گفت: با ژاپن در مورد اهمیت بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز توافق داریم.

نخست‌وزیر ژاپن هم مدعی شده است: با فرانسه توافق کردیم که برای گشایش تنگه هرمز به طور نزدیک همکاری کنیم.

