۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

با هدف تقویت کادر فنی؛

دستیاران پیاتزا در تیم ملی والیبال مشخص شدند/ دو مربی کنار گذاشته شدند

با تصمیم پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ۴ مربی در کادر فنی تیم ملی والیبال به عنوان دستیار انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه پیاتزا تصمیم گرفت تغییراتی در کادر فنی تیم ملی والیبال ایران بدهد، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده از کادر فنی تیم ملی والیبال ایران جدا شدند.

فدراسیون والیبال هم اسامی ۶ مربی را به پیاتزا داده بود و قرار بود پیش از پایان سال در جلسه آنلاینی که با این مربیان دارد، گزینه‌های مورد نظر خود را انتخاب کند. با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، بحث انتخاب دستیاران پیاتزا به تعویق افتاد.

در نهایت پس از جلسات بین روبرتو پیاتزا و سیدمیلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، مقرر شد تا علی فتاحی، عادل غلامی، رحمان محمدی‌راد و غلامرضا مومنی‌مقدم به‌عنوان مربیان ایرانی در کادر فنی تیم ملی والیبال مشغول به‌کار شوند.

