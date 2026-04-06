دستیاران پیاتزا در تیم ملی والیبال مشخص شدند/ دو مربی کنار گذاشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه پیاتزا تصمیم گرفت تغییراتی در کادر فنی تیم ملی والیبال ایران بدهد، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده از کادر فنی تیم ملی والیبال ایران جدا شدند.
فدراسیون والیبال هم اسامی ۶ مربی را به پیاتزا داده بود و قرار بود پیش از پایان سال در جلسه آنلاینی که با این مربیان دارد، گزینههای مورد نظر خود را انتخاب کند. با حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، بحث انتخاب دستیاران پیاتزا به تعویق افتاد.
در نهایت پس از جلسات بین روبرتو پیاتزا و سیدمیلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، مقرر شد تا علی فتاحی، عادل غلامی، رحمان محمدیراد و غلامرضا مومنیمقدم بهعنوان مربیان ایرانی در کادر فنی تیم ملی والیبال مشغول بهکار شوند.
