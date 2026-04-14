سرنوشت مبهم لیگ والیبال مردان و زنان؛ ابهام در معرفی قهرمانان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونی و امریکایی به خاک ایران، تمام مسابقات ورزشی و از جمله رقابتهای لیگ برتر والیبال به حالت تعلیق درآمد. اگرچه فدراسیون والیبال پس از مدتی از شروع جنگ، اعلام کرد رقابتهای لیگ والیبال از ۱۵ فروردین ماه آغاز خواهد شد اما از آن زمان تا به الان هیچ خبری نیست و در نهایت رئیس فدراسیون والیبال در تازهترین اظهارات خود اعلام کرده است که شرایط برگزاری لیگ والیبال وجود ندارد و باشگاهها هم تمایلی برای ادامه برگزاری مسابقات ندارند.
البته با توجه به اینکه اردوی تیمهای ملی پیش رو است و طبق برنامهریزی فدراسیون از ۱۱ تا ۳۱ اردیبهشت اردوی تیم ملی زیر نظر مربیان ایرانی در شهرستان نور برگزار میشود و زمان کافی برای برگزاری لیگ وجود نداشت منطقی بود که مسابقات لیگ با توجه به عدم آمادگی بازیکنان ادامه پیدا نکند و لغو شود.
اما قطعا عدم برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال دردسرهای زیادی برای پیاتزا و تیمش فراهم میکند چرا که بازیکنان مدتهاست تمرین نداشتند و بدنهایشان آماده نیست. در حال حاضر بخش قابلتوجهی از بازیکنان تیم ملی از دل رقابتهای لیگ انتخاب میشوند و وقفه ایجاد شده میتواند روند آمادهسازی آنها را مختل کند. ملیپوشان در چنین شرایطی ناچار به انجام تمرینات فشرده خواهند بود که این مسئله میتواند بر سطح آمادگی آنها تاثیرگذار باشد. موضوعی که بدون شک به یکی از دغدغههای اصلی پیاتزا، سرمربی تیم ملی تبدیل خواهد شد؛ چرا که او در آغاز مجدد مسابقات احتمالاً با بازیکنانی مواجه میشود که از آمادگی ایدهآل فاصله دارند.
شرایط پیشآمده پس از حملات اخیر، وضعیت دشواری را برای شاگردان پیاتزا رقم زده است. تیم ملی والیبال ایران تابستان پیشرو باید در رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی ژاپن به میدان برود؛ تورنمنتی که قهرمان آن بهصورت مستقیم سهمیه حضور در المپیک لسآنجلس را کسب خواهد کرد.
در کنار این مسائل، لیگ برتر والیبال زنان هم جزو مسابقاتی بود که قرار است نیمه کاره بماند و شروع نخواهد شد. تیمهای باشگاهی در شهرستانها به دلایل شرایط جنگی سالن در اختیار ندارند و نمیتوانند تمرینات خود را از سر بگیرند. به همین خاطر این مسابقات هم در کنار لیگ مردان به حالت نیمه کاره باقی خواهد ماند.
اما در حال حاضر یکی از موضوعات مهم این است که تیم قهرمان براساس نتایج نیم فصل اول انتخاب میشود یا خیر، موضوعی که رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به آن اعلام کرده است باید در مورد صعود و سقوط تیمها تصمیم بگیریم. اگر شرایط مساعد شد جلسات برگزار میشود و یک تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
نظر شما