پویش «سرو ایران» در گرمسار؛ به یاد رهبر شهید نهال بکاریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار پویش درختکاری موسوم به «سرو ایران» با موضوع کاشت درخت به یاد شهیدان جنگ رمضان، یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت.

وی با اشاره به تاکیدات معظم له نسبت به کاشت درخت و نگهداشت فضای سبز، افزود: اینکه هر سال حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(رض) خودشان راساً و شخصاً با دست خودشان نهالی غرس می کردند، نشان از تاکید ایشان به ضرورت نگهداشت فضای سبز داشت که باید برای ما الگو باشد.

امام جمعه گرمسار همچنین از اجرای پویش سرو ایران قدردانی کرد و ابراز داشت: کاشت درخت به عنوان گرامی داشت یاد شهیدان جنگ رمضان، به خصوص رهبر شهید انقلاب و فرماندهان نظامی و چهره های سیاسی و مدیریتی و همچنین مردم بیگناه کشورمان اقدامی شایسته قدردانی است.

علی همتی فرماندار گرمسار هم در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن دعوت آحاد مردم برای پویش سرو ایران، کاشت نهال به یاد شهدای حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را محور این پویش دانست.

همتی با بیان اینکه مشارکت در این طرح ضمن گرامی داشت یاد شهدا، به توسعه فضای سبز هم منجر می شود، ابراز کرد: همه در حفظ و توسعه فضای سبز نقش داریم.

گفتنی است مراسم مشابهی در دیگر نقاط استان سمنان هم با موضوع پویش سرو ایران در حال برگزاری است.