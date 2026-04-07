۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

غرس ۲۰۰ نهال به یاد شهدا در شهرداری منطقه سه کرمانشاه

کرمانشاه - شهردار منطقه سه کرمانشاه از غرس ۲۰۰ اصله نهال مثمر به نیت رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی در مراسم فردا خبر داد.

مهدی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای توسعه فضای سبز اظهار کرد: در لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اجرای طرح «کاشت نهال امید»، اقدامات لازم برای اجرای برنامه‌های مرتبط با گرامیداشت یاد شهدا انجام شده است.

وی بیان کرد: بر همین اساس، فردا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح، ۲۰۰ اصله درخت مثمر در محدوده حاشیه خیابان آیت‌الله زرندی و بوستان برکه و به نیت رهبر شهید و شهدای والامقام جنگ تحمیلی غرس خواهد شد.

شهردار منطقه سه ادامه داد: این آیین، بخشی از مراحل اجرای پویش «کاشت نهال امید» است و با مشارکت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و همچنین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه برگزار می‌شود.

شاکری افزود: هدف از این اقدام، توسعه فضای سبز شهری، ارتقای زیست‌پذیری محیط و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در قالب یک فعالیت فرهنگی و محیط‌زیستی است.

وی در پایان گفت: این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان استان و مدیریت شهری برگزار خواهد شد تا گامی مؤثر در طراوت‌بخشی به فضاهای عمومی و تکریم مقام شهدا برداشته شود.

کد مطلب 6794584

