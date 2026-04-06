به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس‌جمهور با تسلیت شهادت فرزند و همسر رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در حمله آمریکا و رژیم اسرائیل، تصریح کرد: هدف قرار دادن چهره‌های علمی و استوانه‌های دیپلماسی کشور نشانه استیصال دشمنان در مواجهه با اقتدار و دانش ملی ایران است.

متن پیام تسلیت محمدرضا عارف به کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی به شرح زیر است:

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

جناب آقای دکتر سید کمال خرازی

رئیس محترم شورای راهبردی روابط خارجی

خبر جانگداز اقدام تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونیستی در حمله به منزل جنابعالی که منجر به شهادت مظلومانه فرزند برومندتان، جناب آقای دکتر سید مهدی خرازی (استاد نخبه و فرهیخته دانشگاه صنعتی شریف) و همسر مکرمه‌تان و همچنین جراحت جنابعالی گردید، موجب تأثر و تظلم عمیق اینجانب و ملت شریف ایران شد.

بی‌شک هدف قرار دادن چهره‌های علمی و استوانه‌های دیپلماسی کشور، برآمده از استیصال دشمنان در مواجهه با اقتدار و دانش ملی ایران است. شهادت این استاد فرزانه که از سرمایه‌های ارزشمند علمی کشور بودند، ضایعه‌ای سنگین برای جامعه دانشگاهی محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی در این سوگ عظیم، شهادت این عزیزان را به جنابعالی و بیت معزز تسلیت عرض نموده، برای آن شهیدان والامقام علو درجات و برای جنابعالی که از ذخایر گرانقدر نظام اسلامی هستید، از درگاه ایزد منان شفای عاجل، سلامتی کامل و صبر جمیل مسألت دارم.»