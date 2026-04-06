به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسنپور عصر دوشنبه در نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی یزد، با تقدیر از حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف، به همراهی خانواده صنعتگران و کارگران در این شرایط اشاره کرد.
وی افزود: همسران این عزیزان با وجود تهدیدات صورت گرفته در برخی مناطق استان، صبورانه همکاری میکنند تا سرپرستانشان در صحنه تولید حضور یابند.
دادستان یزد در ادامه با تجلیل از تفکرات فداکارانه و جانفشانیهای نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: سامانهها و تجهیزات نظامی که متناسب با شرایط جنگی و به مرور زمان رونمایی میشوند، مایه دلگرمی ملت و خاری در چشمان دشمنان است.
وی همچنین از برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور مدیران ارشد خبر داد و اظهار داشت: بر اساس شعار سال و الزامات شرایط جنگی، مقرر شد نقشه راهی تخصصی و متناسب با وضعیت موجود در حوزه صنایع استان تدوین و در دستور کار قرار گیرد.
حسنپور افزود: همانگونه که با درایت مسئولان کشور برای شرایط جنگی برنامهریزی شده و کشور علیرغم تمام فشارها، به خوبی اداره شده است، باید از هم اکنون برای سناریوهای مختلف برنامه داشت.
