  1. استانها
  2. یزد
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

تدوین نقشه‌راه صنایع در شرایط جنگی در دستور کار قرار دارد

یزد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: بر اساس شعار سال و الزامات شرایط جنگی، مقرر شد نقشه راهی تخصصی و متناسب با وضعیت موجود در حوزه صنایع استان تدوین و در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن‌پور عصر دوشنبه در نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی یزد، با تقدیر از حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، به همراهی خانواده صنعتگران و کارگران در این شرایط اشاره کرد.
وی افزود: همسران این عزیزان با وجود تهدیدات صورت گرفته در برخی مناطق استان، صبورانه همکاری می‌کنند تا سرپرستانشان در صحنه تولید حضور یابند.
دادستان یزد در ادامه با تجلیل از تفکرات فداکارانه و جانفشانی‌های نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: سامانه‌ها و تجهیزات نظامی که متناسب با شرایط جنگی و به مرور زمان رونمایی می‌شوند، مایه دلگرمی ملت و خاری در چشمان دشمنان است.
وی همچنین از برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور مدیران ارشد خبر داد و اظهار داشت: بر اساس شعار سال و الزامات شرایط جنگی، مقرر شد نقشه راهی تخصصی و متناسب با وضعیت موجود در حوزه صنایع استان تدوین و در دستور کار قرار گیرد.
حسن‌پور افزود: همانگونه که با درایت مسئولان کشور برای شرایط جنگی برنامه‌ریزی شده و کشور علیرغم تمام فشارها، به خوبی اداره شده است، باید از هم اکنون برای سناریوهای مختلف برنامه داشت.

کد مطلب 6793498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها