ورود ۸۵ اتوبوس جدید به تهران؛ گام تازه در اجرای الزامات قانون هوای پاک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌ نژاد مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران گفت: با ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس تمام‌ برقی و ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین BRT، مرحله جدیدی از نوسازی ناوگان حمل‌ و نقل عمومی پایتخت اجرا شد؛ اقدامی که نقش قابل‌ توجهی در کاهش آلاینده‌ ها و افزایش تاب‌ آوری شهری دارد.

وی در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای اجرای الزامات قانون هوای پاک و ارتقای کیفیت حمل‌ و نقل عمومی، ۵۰ دستگاه اتوبوس تمام‌ برقی و ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین ویژه خطوط تندرو به شبکه اتوبوس‌ رانی شهر تهران افزوده شد.

به گفته او، این ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی، آخرین بخش از محموله ۵۰۰ دستگاهی است که طبق تعهدات، باید تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد چرخه حمل‌ و نقل عمومی می‌شد. همچنین ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین با ظرفیت بالا طی روزهای آینده در خطوط پرتردد BRT به بهره‌برداری می‌رسند.

عباس‌ نژاد افزود: افزایش سهم اتوبوس‌ های برقی و کم‌ مصرف می‌ تواند به طور معنی‌ دار انتشار آلاینده‌ های ناشی از ناوگان دیزلی، از جمله ذرات معلق و گازهای گلخانه‌ای را در محیط شهری کاهش دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: توسعه ناوگان پاک، علاوه بر اثرات زیست‌ محیطی، نقش مهمی در حفظ پایداری عملکرد شبکه حمل‌ و نقل عمومی در شرایط بحران دارد و استمرار خدمات کارآمد، یکی از پایه‌های تاب‌ آوری شهری محسوب می‌ شود.